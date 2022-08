Fuite en ligne de la conception des personnages d’Odin de God Of War Ragnarok

Alors que God of War Ragnarok est largement considéré comme le plus grand rival d’Elden Ring, de nombreux fans pensent qu’Elden Ring a déjà obtenu le titre de jeu de l’année. Celui-ci tant attendu Playstation exclusif a récemment acquis une date de sortie le 9 novembre.

Cependant, étant donné que les jeux les plus récents de FromSoftware et de Santa Monica Studios ont remporté le GOTY aux Game Awards, cela pourrait être une véritable lutte cette année, selon la façon dont tout se déroule.

Même si la date de sortie de God of War Ragnarok a été révélée et qu’un teaser pour l’arrivée de Fenrir a été publié, peu de gameplay ou de séquences récentes ont été montrés. Le public sait que Kratos et Atreus tentent d’arrêter Ragnarok et que Tyr, Fenrir, Angrboda, Freya et Thor sont tous impliqués d’une manière ou d’une autre. Étant donné que ses corbeaux ont peut-être été évoqués dans une autre vidéo, de nombreuses personnes attendent avec impatience l’entrée d’Odin dans le jeu ou une bande-annonce. Cependant, ni ses cheveux ni sa peau n’ont été révélés.

Cependant, les dernières fuites de Last of Us Part 1 ont suscité des soupçons sur de nombreuses autres fuites de God of War Ragnarok. Jusqu’à présent, aucune information concernant God of War Ragnarok n’avait été publiée en ligne après ce qui était censé être une faille de sécurité que certains fans pouvaient contrôler et accéder. Cependant, le leaker récemment « retraité » AethesticGamer/Dusk Golem a partagé un modèle de personnage d’Odin. Il est principalement connu pour l’horreur et les fuites de Resident Evil.

L’apparence d’Odin a été discutée, et cela a semblé surprendre certaines personnes qu’il n’était pas un Dieu puissant qui vivait parmi des hommes comme Zeus. Si cela est vrai, l’apparence d’Odin peut en dérouter beaucoup de la même manière que la représentation de Thor par God of War Ragnarok.

La mythologie d’Odin correspond également à cela dans une large mesure, cependant. Ainsi, même si la mythologie n’a jamais été strictement suivie dans God of War – elle a plutôt servi d’inspiration – c’est toujours une interprétation intrigante du grand dieu.