Pourquoi le DCEU copiant le MCU ne fonctionnait jamais selon Zack Snyder

Le MCU a été un poids lourd de la culture pop pas comme les autres. Mais il y a une franchise qui a le potentiel de rivaliser avec le MCU, et c’est le DCEU. Malheureusement, les tentatives de WarnerMedia de faire de leurs films DC Comics le prochain MCU ont été au mieux mitigées. Dans une interview avec TheFilmJunkee, le cinéaste Zack Snyder a expliqué pourquoi il était heureux que Warner ait cessé d’essayer de reproduire la formule MCU.

« Et bien franchement, j’adore ça [the DCEU] ont décidé d’embrasser en quelque sorte leur personnalité … Je pense qu’il y a toujours eu ce genre de critique et / ou l’étape du milieu. Quelle est l’étape intermédiaire? Tu sais, essayer d’être comme Marvel? Vous essayez de faire votre propre truc? Genre, qu’est-ce que tu vas faire? Mais je pense que maintenant, c’est un peu verrouillé dans cette trajectoire très spécifique où, je pense et j’espère, l’idée est que c’est d’abord le cinéaste … C’est essentiellement ce que le multivers permet, le cinéaste d’abord et ensuite, voici les personnages , rassemblant les personnages. «

Plus que tout autre réalisateur, Zack Snyder est responsable de la direction que la DCEU a prise depuis sa création avec Homme d’acier, et alors Batman contre Superman. Selon le cinéaste, la franchise était beaucoup trop diversifiée dans sa production dès le début pour être intégrée dans un univers cohérent.

«Même quand je faisais Man of Steel, Batman v. Superman et Justice League, il y avait des films d’animation de DC qui n’avaient rien à voir avec ce que nous faisions, et il y avait des émissions de DC TV qui n’avaient rien à voir avec ce que nous étions. faire, et il n’y avait aucun moyen de les coudre sans aliéner un fandom géant en disant ‘Votre Flash ne compte pas’ ou ‘Votre émission animée ne veut rien dire.’ «

Warner était tellement déterminé à rattraper le MCU au début qu’ils ont fortement interféré avec les visions de leur cinéaste pour chaque film DCEU, afin d’essayer de mettre en place un univers cinématographique cohérent. Les exemples les plus marquants d’une telle ingérence étaient David Ayer Suicide Squad, et celle de Snyder Ligue de justice. Maintenant, Snyder est heureux que Warner semble avoir appris de ses erreurs et a cessé d’essayer de promouvoir un seul univers partagé.

« Je pense que Marvel, ils ont construit [their universe] sur une longue période de temps, donc au moment où ils sont arrivés à leurs derniers films, tout était en quelque sorte verrouillé, et tout allait dans le même sens. Mais cela n’allait jamais arriver [with DC] parce que les émissions de télévision de DC étaient si populaires et parce que leurs émissions animées étaient si populaires. Je veux dire que c’était un succès qu’ils ont eu. Et [Christopher Nolan’s] les films avaient en quelque sorte un autre ton et un autre univers. Il n’y avait donc aucun moyen que ces choses-là se disent un jour: «OK, nous allons dire que ces choses n’existent pas maintenant, et c’est ça. Et je pense qu’il y a eu cette réflexion pendant un certain temps, mais je suis heureux que cela se soit en quelque sorte installé dans une [approach]. «

