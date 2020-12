John « Soap » MacTavish rejoint « Call of Duty: Warzone »

John « Savon » MacTavish, le personnage préféré des fans de « Call of Duty », rejoindra « Call of Duty: Warzone » et « Guerre froide Black Ops ».

L’arrivée de Savon au jeu a été provoqué par une nouvelle scène de Warzone qui comprend également la longue histoire du jeu «Modern Warfare». La scène a été révélée pour la première fois par YouTuber Geeky Passe-temps et peut être vu dans la vidéo ci-dessus.

Tandis que SAVON est apparu dans la trilogie originale de « Guerre moderne », n’apparaît pas au redémarrage de «Modern Warfare» de 2019. Cependant, il a été mentionné lors de la scène finale du mode campagne du jeu, où Price a énuméré les noms des les opérateurs pour votre nouveau groupe de travail.

Dans d’autres nouvelles de « Appel du devoir », a récemment révélé un nouveau contenu pour le saison 1 de « Guerre froide Black Ops ». Warzone auront maintenant lieu sur l’île de la Renaissance au lieu de Verdansk, alors qu’ils ont été ajoutés 4 nouvelles cartes multijoueurs.Une nouvelle expérience du Goulag a également été révélée.