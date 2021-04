Arm-Fall-Off-Boy et Polka-Dot Man montrent leurs pouvoirs dans les dernières séquences de The Suicide Squad

Pour le poisson d’avril, une nouvelle bande-annonce de The Suicide Squad est arrivée comme un regard beaucoup plus familial sur l’épopée de James Gunn à DC, et cela confirme ce que beaucoup avaient supposé, que Nathan Fillion (Luciole) jouera en effet Arm-Fall-Off-Boy, également connu sous le nom de The Detachable Kid. Si cela ne suffisait pas déjà pour vous exciter encore plus pour l’équipe des supervillains, la nouvelle bande-annonce nous a également donné un aperçu de David Dastmalchian (Le Chevalier Noir) comme Polka-Dot Man, et sa gamme délicieuse de talents.

Bien que ce soit le poisson d’avril, la seule blague ici concerne les super-vilains qui ont accepté de travailler pour Amanda Waller. Tout neuf #TheSuicideSquad bande-annonce qui est sortie hier soir exclusivement dans les salles! Retrouvez-nous en salles le 6 août! pic.twitter.com/FwbtANOXEX – James Gunn (@JamesGunn) 1 avril 2021

Bien qu’il soit montré très rapidement au milieu de toute une série de nouvelles images, la révélation que Nathan Fillion joue une version d’Arm-Fall-Off-Boy n’est pas un énorme choc pour beaucoup, car les fans ont cru pendant un certain temps que ce serait le rôle mystère de l’acteur dans La brigade suicide. Capable de détacher ses propres membres et de les utiliser comme armes contondantes, Arm-Fall-Off-Boy est apparu pour la première fois dans Origines secrètes Vol 2 # 46 en 1989.

Souvent, un membre de la Legion of Substitute Heroes, Arm-Fall-Off-Boy ou The Detachable Kid comme il sera connu dans le film, n’est pas un personnage particulièrement complexe, ce qui devrait donner à Fillion beaucoup de liberté.

Quant à Polka-Dot Man de David Dastmalchian, il arbore une grenouillère à pois, le motif tacheté sur le costume truqué de Polka-Dot Man cache une variété d’armes cachées, dont il est montré en utilisant dans la nouvelle bande-annonce. Sur la base des images publiées jusqu’à présent, le supervillain mineur est sûr de fournir beaucoup d’hilarité dans le chaos bourré d’action de La brigade suicide.

La brigade suicide Le réalisateur James Gunn a fait tomber la bande-annonce surprise hier en disant: «Bien que ce soit le poisson d’avril, la seule blague ici concerne les super-vilains qui ont accepté de travailler pour Amanda Waller. 6 août! «

La brigade suicide trouver plusieurs condamnés emprisonnés du pénitencier de Belle Reve faisant partie de l’équipe des opérations noires, la Task Force X. Envoyé sur l’île sud-américaine de Corto Maltese pour détruire Jotunheim, une prison et un laboratoire de l’époque nazie qui détenait des prisonniers politiques et menait des expériences La brigade suicide devront apprendre à travailler ensemble s’ils veulent survivre.

Heureusement pour eux, Fillion’s The Detachable Kid et Dastmalchian’s Polka-Dot Man ne seront pas seuls, le couple étant rejoint par plusieurs visages familiers, notamment Margot Robbie dans le rôle du Dr Harleen Quinzel AKA Harley Quinn, Joel Kinnaman dans le rôle de Rick Flag et Jai Courtney. comme Captain Boomerang. La brigade suicide est également sur le point de présenter Idris Elba dans Bloodsport, John Cena dans Peacemaker et Sylvester Stallone dans King Shark sur grand écran.

Daniela Melchior comme Ratcatcher 2, Michael Rooker comme Savant, Alice Braga comme Sol Soria, Pete Davidson comme Blackguard, Sean Gunn comme Weasel, Flula Borg comme Javelin, Peter Capaldi comme penseur et Mayling font également partie de l’équipe de canon-fodder. Ng comme Mongal. Ne vous attachez pas trop à aucun d’entre eux, comme on les appelle La brigade suicide pour une raison.

Le public peut voir The Detachable Kid et Polka-Dot Man dans toute leur splendeur quand La brigade suicide sort en salles et sur la plateforme de streaming HBO Max aux États-Unis le 6 août 2021. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Warner Bros. Pictures.

Sujets: Suicide Squad 2, Suicide Squad