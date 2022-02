Le film Driving Home 2 U d’Olivia Rodrigo dérive vers la sortie de Disney + le 25 mars

« Je veux juste dire aux gens ce qui se passait dans ma tête, d’une manière fière et non honteuse », déclare Olivia Rodrigo, 18 ans, dans le clip de son nouveau film de concert, OLIVIA RODRIGO: conduire à la maison 2 u (un film SOUR). Le film du concert a été initialement annoncé officiellement le 17 février dans un teaser très énigmatique posté sur le compte Instagram du chanteur. Hier, l’auteur-compositeur-interprète plusieurs fois nominé aux Grammy Awards a annoncé sur les réseaux sociaux que son prochain film de concert conduire chez toi devrait être diffusé exclusivement sur Disney + le 25 mars 2022.

Sur Twitter, Rodrigo a posté : « Driving home 2 u (a SOUR film) sort le 25 mars sur @disneyplus !!!! 🌄 »

Pour la première fois, Rodrigo emmènera le public dans un road trip de Salt Lake City, Utah, à Los Angeles, Californie. Salt Lake City est l’endroit où le jeune artiste a filmé High School Musical : La comédie musicale : La série et a commencé à écrire son premier album triple platine Geffen Records Aigre. Alors que Rodrigo emmène ses fans à Los Angeles, elle « raconte les souvenirs de l’écriture et de la création de son premier album record et partage ses sentiments en tant que jeune femme naviguant à un moment précis de sa vie », selon le communiqué de presse officiel.

De plus, le film du concert présentera de nouveaux arrangements live de « onze chansons de Aigre joué avec de tout nouveaux arrangements dans des lieux uniques, notamment Mojave Airplane Boneyard, Roy’s Motel & Café, Arcosanti et le Red Rock Canyon State Park. Il comprend également des performances spéciales et des apparitions d’artistes nominés aux Grammy Awards Jacob Collier, Blu DeTiger et Towa Bird. Le film explore comment Aigre est né à travers les histoires personnelles d’Olivia et des images des coulisses présentant des moments intimes mettant en valeur le talent artistique d’Olivia dans et hors du studio. »





Olivia Rodrigo sur le petit bureau





Dossiers Geffen

Rodrigo est récemment apparu sur « The Tiny Desk » de NPR, dont la première a eu lieu le 7 décembre 2022. Elle est apparue dans la série musicale phare pour jouer une version allégée de plusieurs de ses chansons de Aigre dans un DMV, un endroit approprié pour une adolescente, qui considère l’obtention de son permis de conduire comme une étape importante. La jeune pop star a même écrit un single viral sur l’expérience, « permis de conduire », d’où la locale DMV et ses « ambiances intéressantes » pour la spéciale NPR.

Bien que son ascension vers la célébrité puisse sembler soudaine, Rodrigo décrit sa carrière d’auteur-compositeur comme commençant sur la banquette arrière d’une voiture, et l’émission spéciale NPR montre son talent dans une configuration similaire à celle d’une musicienne acoustique. Regardez « The Tiny Desk », mettant en vedette Rodrigo au chant, à la guitare et aux claviers ; Heather Baker aux guitares; Hayley Brownell à la batterie et aux guitares ; Arianna Powell aux guitares ; et Moa Munoz à la basse, à la guitare, ci-dessous (faites confiance, tout fan de Rodrigo sera encore plus excité pour le nouveau film) :





Le nouveau film de concert offrira un autre regard sur l’ascension de la jeune star vers la gloire et sur la façon dont cette expérience a été façonnée en étant à l’arrière d’une voiture alors qu’elle voyageait de Salt Lake City à Los Angeles. « Il s’agit d’une expérience cinématographique unique où, pour la première fois, les fans comprendront comment son album est né et pourquoi c’était un voyage si personnel pour Olivia », a déclaré Ayo Davis, président de Disney Branded Television. « Ce n’est pas un film de concert à proprement parler, mais vraiment une opportunité de découvrir comment Olivia Rodrigo est devenue l’une des plus grandes stars de la musique de l’époque – et une chance de la voir interpréter les chansons de Aigre comme jamais auparavant. »

« ‘Driving home 2 u’ est une approche si unique et nouvelle d’un film musical, et c’est exactement ce que nous attendons d’Olivia », a déclaré John Janick, président d’Interscope Geffen A&M et d’Interscope Films. « C’est un regard authentique sur son processus créatif, son incroyable dynamisme et qui elle est en tant qu’artiste et personne. Nous sommes si fiers d’avoir coproduit ce film avec Supper Club et sommes ravis qu’il ait trouvé sa place sur Disney + . »









