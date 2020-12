Une sonde de la NASA prend une photo de la «  grande conjonction  » de Jupiter et Saturne depuis la lune

(Crédit d’image: NASA / GSFC / Arizona State University)

Une sonde en orbite autour de la lune a une vue imprenable sur le « grande conjonction « de Jupiter et Saturne du satellite rocheux de la Terre.

Lundi (21 décembre), Jupiter et Saturne sont apparus plus près dans le ciel nocturne qu’ils ne l’avaient été en environ 800 ans pendant ce qu’on appelle une «grande conjonction». Les gens du monde entier ont regardé et photographié les planètes, qui ressemblaient presque à une seule «étoile» brillante dans le ciel. Cependant, nous, les Terriens, ne sommes pas les seuls à avoir eu un spectacle céleste.

Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA, lancé en 2009 et disposant de suffisamment de carburant pour rester en orbite autour de la lune pendant encore six ans, a repéré l’événement cosmique depuis la lune.

La caméra à angle étroit (NAC) de la Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) a capturé une image incroyable des deux planètes quelques heures seulement après le point de séparation le plus proche de la paire (0,1 degré), qui s’est produit à TK. Maintenant, alors que Jupiter et Saturne peuvent avoir ressemblé à un orbe brillant à l’œil nu, avec la vue détaillée du NAC, vous pouvez clairement résoudre les planètes individuelles. En fait, l’image fournit tellement de détails que vous pouvez même voir faiblement les anneaux de Saturne.

Ici sur Terre, les observateurs du ciel ont pu voir les lunes de Jupiter avec des appareils photo reflex numériques et même des télescopes de base, bien que les anneaux de Saturne ne soient généralement visibles qu’avec des télescopes plus puissants.

Le 21 décembre 2020, Jupiter et Saturne ne sont apparus qu’à un dixième de degré l’un de l’autre, soit à peu près l’épaisseur d’un sou tenu à bout de bras, selon la NASA. Lors de l’événement, connu sous le nom de «grande conjonction», les deux planètes (et leurs lunes) étaient visibles dans le même champ de vision à travers des jumelles ou un télescope. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Lorsque le NAC a capturé cette image des deux planètes, Jupiter était environ quatre fois plus lumineuse que Saturne, de sorte que la luminosité de l’image d’origine a été ajustée pour rendre les deux également visibles.

Alors que Jupiter et Saturne ont une conjonction étroite une fois tous les 20 ans, les planètes ne sont pas apparues aussi proches depuis 1623. De plus, l’alignement planétaire est venu quelques jours avant Noël, avec beaucoup de surnommer l’événement lumineux une «étoile de Noël», ajoutant encore plus à l’excitation astronomique.

