Call of Duty: Warzone Season Two Teasing commence dans le jeu

Il semble qu’Activision se prépare pour la révélation complète de la saison deux dans Call of Duty: Warzone alors que les joueurs commencent à être touchés par des problèmes visuels délibérés de HUD et trouvent de nouvelles machines sur la carte de Verdansk. Détaillé dans les tweets ci-dessous grâce à Charlie Intel, un joueur sur Rebirth Island est frappé par de l’électricité statique sur les côtés de son écran ainsi que par ce qui ressemble à un bip radar. C’est similaire à ce qui s’est passé lorsque Call of Duty: Black Ops Cold War de Treyarch a été tease dans Warzone, où les concurrents de Battle Royale ont été frappés volontairement par des bogues graphiques.

Certains joueurs semblent avoir ces tremblements d’écran statiques et cette prise de contrôle dans Warzone 👀 Teasers pour la saison 2? (@Cabre_CC) pic.twitter.com/3uyUbj3DhK – Nouvelles de Call of Duty (@charlieINTEL) 11 février 2021

Quelques minutes plus tard, le compte Twitter a publié une vidéo d’une nouvelle machine trouvée dans le quartier Downtown de la carte de Verdsansk. Il a une invite qui semble activer les zombies, mais rien ne se passe lorsqu’il est pressé au moment de l’écriture. De retour sur la carte Blackout originale dans Call of Duty: Black Ops 4, les joueurs pouvaient apparaître dans une vague de morts-vivants et les éliminer tous pour un meilleur butin. Vous donneriez votre position à des adversaires proches dans le processus, donc c’était toujours un risque de réussir. La saison deux pourrait-elle ramener ce mécanicien?

Il y a aussi une nouvelle machine à Verdansk qui a un bouton d’activation des zombies. pic.twitter.com/TnWM9XeCOs– Nouvelles de Call of Duty (@charlieINTEL) 11 février 2021

Que voulez-vous voir de Call of Duty: Warzone ensuite? Un nouvel emplacement sur la carte? Un nouveau look pour les emplacements préexistants? Partagez vos espoirs et vos rêves dans les commentaires ci-dessous.