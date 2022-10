Caitriona Balfe fête son anniversaire et Sam Heughan l’a encore une fois embarrassée

merveille

La relation entre Sam Heughan et Caitriona Balfe se caractérise par le fait d’être gêné à chaque anniversaire et il n’a pas hésité à le faire.

© GettyCaitriona Balfe et Sam Heughan

Étranger Elle est devenue l’une des meilleures séries d’époque et elle ne cesse de croître. En fait, cela arrive au point où Starz Il l’a déjà renouvelé pour sept éditions. Six d’entre eux sont déjà disponibles sur Étoile + et il y en a un septième en route. C’est pourquoi, derrière la série, tous ceux qui y participent sont devenus une grande famille, surtout Sam Heughan Oui Caitriona Balfequi travaillent ensemble depuis plusieurs années.

Dans Étranger Sam Heughan et Caitriona Balfe jouent Jamie et Claire Fraser, respectivement. Les deux, au fil du temps, ont récolté une chimie inégalée. De plus, leur lien est si palpable qu’à plus d’une occasion, ils ont été liés en couple. Bien qu’ils aient eux-mêmes été chargés de le nier, de prétendre n’être que des amis et même de se considérer comme des frères grâce à la série dans laquelle ils jouent.

C’est-à-dire, sans aucun doute, Étranger Cela les a amenés à avoir une amitié sans précédent qui ne cesse de grandir. À son tour, ce lien a été caractérisé non seulement pour être durable, mais aussi pour être naturel entre eux. La grande preuve en est qu’ils trouvent toujours le moyen de se mettre dans l’embarras, mais avec respect. Et, l’un des moments qu’ils choisissent pour cela est l’anniversaire de l’autre.

Par conséquent, dans ce cas, celui qui est devenu une victime est Caitriona Balfe. L’actrice fête ses 43 ans et Heughan a donc décidé de lui rendre hommage. Par le biais de Twitter, elle a partagé une image d’elle sur laquelle on la voit très souriante, mais assez cochonne lors du tournage de Étranger. « Joyeux anniversaire Balf. Je vous souhaite une journée amusante et humide sur le plateau», a-t-il commencé à écrire.

Puis il a ajouté : « Peut-être que les chevaux te donneront un autre cadeau d’anniversaire”. Avec cela, il a clôturé sa dédicace et ému ses fans. Eh bien, une fois de plus, cela a montré la grande chimie entre eux. Quelque chose qui, en plus, se reflétera à nouveau dans la septième saison de la série, qui pour le moment n’a pas de date de sortie, mais devrait arriver en 2023 puisqu’elle n’a pas encore terminé le tournage.

