Stephenie Meyer a avoué que son mari «  pensait que je serais devenu fou  » quand elle écrivait «  Twilight  »

Que vous soyez un Twihard ou non, vous avez probablement entendu parler du crépuscule Livres de la saga: crépuscule, Nouvelle lune, Éclipse, La courte seconde vie de Bree Tanner: une éclipse Novella, Aube naissante, et Soleil de minuit ou du moins a eu vent des cinq films qui en ont été inspirés. Les livres, écrits par Stephenie Meyer, sont des best-sellers internationaux et lui ont donné une renommée mondiale ainsi qu’une énorme richesse personnelle. En fait, les livres ont tellement de succès qu’il est difficile de croire que Meyer n’avait pas l’intention d’écrire un roman lorsqu’elle a écrit le premier livre.

L’idée du premier crépuscule livre est en fait né du subconscient de Meyer. L’auteur dormait en fait lorsqu’elle a imaginé un garçon et une fille dans un champ ayant une conversation assez bizarre. Le garçon (qui allait devenir un vampire maussade, Edward Cullen) expliquait à la fille (Bella Swan) qu’autant qu’il l’aimait, il avait toujours un très fort désir de la tuer.

Stephenie Meyer a eu l’idée de ‘Twilight’ d’un rêve

Alors que Meyer aurait facilement pu ignorer le rêve une fois qu’elle était revenue à la pleine conscience, elle était fascinée par la conversation imaginée. Espérant apaiser sa propre curiosité, elle a commencé à imaginer avec ferveur comment le reste de la conversation pourrait se dérouler. Trop tôt, elle pensait à quels événements auraient pu conduire à cette conversation et donc à la première crépuscule livre a commencé à prendre forme.

Mais même si Meyer remplissait page après page de sa prose, elle ne réalisa pas qu’elle écrivait un livre. En fait, elle n’avait initialement pas l’intention de montrer son écriture aux autres, elle voulait simplement s’en souvenir pour ses propres raisons personnelles. «Le rêve était juste quelque chose qui m’intéressait tellement, et c’était tellement différent de ce qu’était mon quotidien à l’époque», a rapporté CNN. crépuscule auteur partagé avec Oprah.com. «Je voulais juste m’en souvenir si mal. C’est pourquoi j’ai commencé à l’écrire – pas parce que je pensais que ce serait une belle histoire pour un roman.

L’auteur a révélé que son mari était perplexe face à son changement de comportement

Une fois que Meyer a commencé à écrire, il semblait que le barrage s’était brisé. Ancienne mère au foyer, ses pensées se sont soudainement consumées par l’écriture et la réflexion sur les vampires. Même son mari a remarqué un changement radical dans son comportement, d’autant plus qu’elle a choisi de conserver le contenu de crépuscule à elle-même.

«Mon mari pensait que j’étais devenue folle», a expliqué Meyer sur la réaction de son mari lorsqu’elle a commencé à écrire ce qui allait devenir crépuscule. «Je lui avais à peine parlé parce que j’avais toutes ces choses en tête, et je ne lui parlais pas de cette étrange obsession de vampire parce que je savais qu’il paniquerait et penserait que j’avais perdu la tête.

Meyer n’a pas commencé à voir Twilight comme un livre jusqu’à ce qu’il soit terminé

Meyer a continué en ajoutant qu’elle ne s’attendait jamais à partager l’histoire avec son mari, et encore moins avec des millions de personnes. Pour Meyer, l’idée que n’importe qui d’autre voudrait lire ce qui deviendrait crépuscule semblait tout à fait égoïste à l’époque. Ce n’est que lorsqu’elle a fini d’écrire qu’elle a réalisé qu’elle avait un livre entre les mains.

«Cela me semble un peu présomptueux [to believe] n’importe qui d’autre voudrait lire les choses qui sont dans ma tête », crépuscule l’auteur a déclaré franchement. «Je n’y ai pas pensé [as a book]. J’ai fait le rêve. Et puis j’ai voulu voir ce qui allait se passer avec eux. C’était juste que je passais du temps avec ce monde fantastique, puis quand c’était fini, c’était comme: ‘C’est assez long pour être un livre!’ »

Les livres de la saga Twilight sont toujours populaires aujourd’hui

Nous sommes sûrs que des millions de personnes sont ravies que Meyer ait finalement pris la décision de partager crépuscule avec le monde. Considérant que les livres sont toujours bien et aimés 15 ans plus tard, il semblerait que beaucoup de gens s’intéressent à ce que l’auteur a dans sa tête.