One Piece: événement mondial en direct pour le succès de l’anime annoncé

Accompagner depuis plus de 20 ans Fans d’anime Luffy et son équipage le recherchent déjà dans le monde entier Une pièce. Ils doivent actuellement être dans la série télévisée à Wano Kuni, le pays des samouraïsamarrer avec les deux empereurs pirates Kaido et Big Mom. À la troisième acte du scénario Pour fêter ça, le studio d’animation responsable Toei Animation a annoncé un événement mondial en ligne.

One Piece: les fans du monde entier peuvent participer en direct à la grande Wano Watch Party

À propos de son fonctionnaire Compte Twitter Toei a appelé les fans de « One Piece », le 3e acte de l’arc « Wano Kuni » « Ensemble comme des pirates » célébrer. A cette occasion, le studio d’animation et l’éditeur d’anime américain Funimation s’associent pour créer sur 24 avril 2021 la « ONE PIECE WANO WATCH PARTY » organiser. Selon les responsables, c’est un événement mondial en direct sur YouTube, sur lequel en conséquence Des fans du monde entier peut participer.

Il est temps de célébrer l’acte 3 de Land of Wano ensemble comme des pirates! Toei Animation et @FUNimation faites équipe pour organiser la ONE PIECE WANO WATCH PARTY, un événement mondial de fans en direct sur Youtube ce 4/24 avec des hôtes @JustRojas & @RogersBase, exploit. ep. 969 et 970 et invités spéciaux! 👋🏴‍☠️ pic.twitter.com/8ZQc7QAzgP – Animation Toei (@ToeiAnimation) 30 mars 2021

Dans le cadre de la Watch Party, les fans de «One Piece» peuvent se réunir épisodes 969 et 970 regardez la série animée. L’événement coïncide également avec le Première diffusion simultanée du 971e épisode ensemble. Justin Rojas de Toei et RogerBase, qui possède une chaîne Twitter bien connue pour le succès des mangas et des anime, animera l’émission en tant que modérateurs. En outre, sont également trois invités d’honneur à la watch party: Mayumi Tanaka et Kazuya Nakai, les Luffy et Zorro leurs voix emprunter aussi Réalisateur Tatsuya Nagamine (« One Piece », « Dragon Ball Super »).

De plus, les fans peuvent s’attendre à un session de questions et réponses préenregistrée avec Tanaka, Nakai et Nagamine ainsi que divers cadeaux. Dans l’ensemble, la soirée de surveillance sera environ 75 minutes aller. Si vous souhaitez regarder le flux sur la chaîne YouTube de Toei Animations ou sur la chaîne YouTube de Funimation dans ce pays, vous devrez rester éveillé pendant longtemps. L’événement ne fait que commencer à 2 heures du matin, heure allemande.

Le dernier épisode «One Piece» peut être joué en Allemagne tous les dimanches à partir de 17 h Anime on Demand, Crunchyroll et WAKANIM peuvent être visionnés dans le son japonais original avec des sous-titres allemands dans une diffusion simultanée.