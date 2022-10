Namor n’est pas le méchant dans Black Panther: Wakanda Forever, dit Tenoch Huerta

Namor the Submariner n’est pas le méchant de la prochaine suite de Marvel Panthère noire : Wakanda pour toujours, dit l’acteur Tenoch Huerta. Dans une interview avec Empire, Huerta a expliqué comment Namor sera pris en compte dans la procédure, l’acteur espérant que le souverain sous-marin changera la façon dont les Latino-Américains sont représentés dans les grands films à succès.





« Les Latino-Américains sont toujours les méchants dans les films hollywoodiens. Et maintenant, nous sommes les héros – ou un anti-héros, dans ce cas. »

Huerta a ajouté plus tard que « [Latin-Americans] font quelque chose dont nous pouvons être fiers à Hollywood. » Ainsi, bien que Namor ne soit pas le méchant, Huerta appelle le personnage un anti-héros, suggérant que les débuts en direct du personnage colleront étroitement aux bandes dessinées à cet égard.

Suite à la sortie de la dernière bande-annonce de Panthère noire : Wakanda pour toujours, être un anti-héros n’est pas le seul élément qui suivra Namor des pages de Marvel Comics au grand écran. Namor arbore un costume très similaire à son homologue encré. Arborant les mêmes troncs verts et oreilles pointues, Namor aura même ses chevilles ailées. Quelque chose que beaucoup pensaient serait laissé de côté lorsque le personnage rejoindrait le MCU.

Les similitudes continuent, Namor étant maintenant confirmé comme étant un mutant. Là où les changements se produiront, c’est avec le royaume sous-marin de Namor, avec la suite changeant la civilisation de l’Atlantide à Talocan et s’inspirant de l’iconographie maya et aztèque.





Le réalisateur Ryan Coogler a qualifié Namor d' »antagoniste de rêve »

Bien que Namor ne soit pas un méchant pur et simple, Panthère noire : Wakanda pour toujours le réalisateur Ryan Coogler l’a décrit comme un « antagoniste », en disant : « Le contraste entre T’Challa et Namor – leurs personnages et leurs nations – saute juste de la page. C’est un antagoniste du rêve.

Ainsi, bien que Namor jouera un rôle contradictoire dans Panthère noire : Wakanda pour toujours, on dirait que, dans un autre film, il pourrait être le protagoniste. Leader déterminé à protéger son royaume, Namor et T’Challa présentent de nombreuses similitudes, le succès de l’anti-héroïsme de Namor étant sans aucun doute dû à ses motivations pour la guerre. Bien que la récente bande-annonce ne révèle pas quelles sont ces motivations, Huerta a révélé que Namor attaque Wakanda après avoir décidé de se révéler au monde. Une décision qui menace la civilisation sous-marine de Talocan. « Cette décision met Talocan en danger. Et Talocan doit prendre des mesures pour se protéger », a expliqué l’acteur.

Panthère noire : Wakanda pour toujours se concentre sur la reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et Nakia alors qu’ils se battent pour protéger leur nation des puissances mondiales intervenantes à la suite de la mort du roi T’Challa. Alors que les Wakandans s’efforcent d’embrasser leur prochain chapitre, les héros doivent s’unir lorsqu’ils se retrouvent attaqués par Namor le sous-marinier.

Réalisé par Ryan Coogler, qui a co-écrit le scénario avec Joe Robert Cole, Panthère noire : Wakanda pour toujours met en vedette Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Winston Duke, Florence Kasumba, Dominique Thorne, Michaela Coel, Martin Freeman, Angela Bassett et Tenoch Huerta dans le rôle de Namor.

Panthère noire : Wakanda pour toujours devrait sortir aux États-Unis le 11 novembre 2022, en tant que dernier film de la phase quatre du MCU.