« L’Impératrice »: l’histoire vraie d’Elisabeth de Bavière et de François-Joseph Ier d’Autriche

Près de « La Couronne » Oui Bridgerton, la minisérie allemande « L’impératrice » rejoint le catalogue Netflix comme un nouveau drame historique. Basée sur le roman homonyme de Gigi Griffis, la production raconte la histoire d’Elisabeth « Sissi » de Bavière et sa vie aux côtés de l’empereur François-Joseph Ier d’Autriche.

Comme vous pouvez l’imaginer, avec certaines libertés artistiques, les six chapitres qui composent la fiction sont inspirés d’événements réels survenus dans Autrichien du XIXe siècle.

C’est pourquoi, alors, connaître la véritable histoire de Élisabeth de Bavière Oui François-Joseph Ier d’Autricheles chiffres sur lesquels la série de Netflix « L’impératrice ».

QUI ÉTAIT ÉLISABETH DE BAVIÈRE ?

Né dans la royauté Elisabeth « Sissi » de Bavière elle était la fille du duc Maximilien de Bavière et la duchesse Louis de Bavièrequi était une princesse royale en tant que fille du roi Maximilien Ier et sa seconde femme, Caroline de Bade.

Isabelle Il avait sept frères et sœurs : Luis, Elena, Carlos Teodoro, María, Matilde, Sofía Carlota et Maximiliano Manuel. Comme elles, elle a été éduquée par des gouvernantes éloignées de la cour.

Bien qu’elle n’ait aucune compétence musicale, elle excelle dans le dessin et la poésie. De plus, il était caractérisé comme une personne rebelle et cultivée. On sait également qu’il a pris soin de sa silhouette de manière stricte, pratiquant beaucoup de sports et ayant un régime alimentaire spécial.

« Sissi » était la fille du duc Maximilien de Bavière et de la duchesse Ludovica de Bavière (Photo : Netflix)

L’ENGAGEMENT ENTRE ISABELLE DE BAVIÈRE ET FRANCISCO JOSÉ I D’AUTRICHE

Selon Vogue, François-Joseph Ier d’Autriche (Franz Joseph I) a d’abord été fiancé à Hélènela sœur aînée de « sissi”. La mère de Isabelle et la duchesse Sofial’ancêtre de Franciscoavaient décidé d’unir leurs enfants afin d’assurer la stabilité de la dynastie Habsbourg.

Cependant, tout a changé lorsquesissi» et sa sœur ont été obligées de porter du noir le jour où elles ont rencontré le empereurselon « Le style impérial: les modes de l’ère des Habsbourg. »

Hélène Il avait les cheveux brun foncé et cette couleur faisait « Cela semble encore plus grave. » IsabelleAu lieu de cela, il avait les cheveux blond foncé et le costume lui aurait mieux convenu. A partir de ce moment, le Francisco il s’est intéressé à la plus jeune des sœurs.

Le lendemain, il exprima ouvertement son désir de se marier Isabelle. Quand elle l’a découvert, elle était très bouleversée et a passé une nuit entière à pleurer. Cependant, elle savait qu’il était presque impossible de refuser quelqu’un avec cette position et a accepté sa demande en mariage.

Hélène, pour sa part, a été fortement touchée par cet engagement. Certains récits mentionnent qu’il est même tombé dans une profonde dépression.

Isabel et Francisco se sont fiancés, comme on le voit dans la série (Photo : Netflix)

LA VIE D’ÉLISABETH DE BAVIÈRE EN TANT QU’IMPÉRATRICE

Se marier, « sissi» a obtenu le titre de Impératrice d’Autriche. En raison de son jeune âge, il a eu quelques difficultés au sein de la cour de Vienne. Encore plus pour sa résistance aux devoirs et aux protocoles royaux. Ceci, sans aucun doute, l’a amené à avoir une longue querelle avec sa belle-mère.

À côté de Francisco Elle a eu quatre enfants : Sofia Federicadécédé à 2 ans du typhus ; GiselaArchiduchesse d’Autriche; Rodolphele prince héritier et Marie Valériaégalement archiduchesse d’Autriche.

On sait qu’elle était une impératrice absente, passant les premières années de son règne hors de la cour, voyageant dans divers pays. Cependant, cette situation a changé lorsque Hongrie rejoint l’empire Austro-hongrois en 1867. Depuis, Francisco et elle ont été nommés Roi et reine de Hongrierespectivement.

Lors de son mariage, Elizabeth a obtenu le titre d’impératrice d’Autriche (Photo: Netflix)

LA MORT D’ÉLISABETH DE BAVIÈRE

en visitant Genève Suisseen 1898, Elisabeth « Sissi » de Bavière a été assassiné par un anarchiste italien nommé Luigi Luccheni. La cible initiale du meurtrier était le prince Henri de Orléansmais, parce qu’il a annulé son voyage dans la ville européenne, la victime était le impératrice.

Ainsi s’achève une vie marquée par l’angoisse face aux pressions du palais impérial. De plus, selon le livre « Elisabeth, impératrice d’Autriche: Un mémoire », Francisco il aurait d’abord pensé qu’il s’agissait d’un suicide en raison des antécédents de santé mentale de sa femme.

le corps de Isabelle a été transféré à Vienne au milieu d’un grand cortège funèbre. Selon le testament de la défunte, elle voulait être enterrée dans son palais sur l’île grecque de corfou. Cependant, malgré ses volontés, elle fut ensevelie dans la crypte impériale de l’église de la cappuccino.