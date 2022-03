Amazon a officiellement racheté MGM pour 8,5 milliards de dollars

L’acquisition de MGM Studios par Amazon a été finalisée. La nouvelle a été confirmée par Deadline, le studio payant un prix élevé de 8,5 milliards de dollars pour le privilège d’ajouter un assortiment de titres de films et de télévision reconnaissables, bien-aimés et primés à leur liste. La variété du contenu MGM, qui comprend des personnages comme James Bond et Rocheux, « Complétera le travail de Prime Video et d’Amazon Studios en offrant une offre diversifiée de choix de divertissement aux clients », a déclaré Amazon dans son annonce.

« MGM a un héritage de près d’un siècle dans la production de divertissements exceptionnels, et nous partageons leur engagement à fournir une large gamme de films et d’émissions de télévision originaux à un public mondial », a déclaré Mike Hopkins d’Amazon, qui ouvre la voie sur Amazon Studios et le service de streaming. Première vidéo. « Nous souhaitons la bienvenue aux employés, créateurs et talents de MGM dans Prime Video et Amazon Studios, et nous sommes impatients de travailler ensemble pour créer encore plus d’opportunités pour offrir une narration de qualité à nos clients. »

L’achat historique a récemment franchi un énorme obstacle, étant approuvé « sans condition » par le régulateur antitrust de l’Union européenne. Alors que l’accord était toujours en attente d’approbation par la Federal Trade Commission des États-Unis, Amazon avait précédemment donné à la FTC un délai de mi-mars pour rendre une décision qui, si elle n’était pas respectée, signifiait qu’Amazon pouvait aller de l’avant avec l’accord. Donc, étant donné que nous avons passé la mi-mars, l’affaire est conclue. C’est fini. Rentrer chez soi.

« Nous sommes ravis que MGM et sa multitude de marques emblématiques, de films et de séries télévisées légendaires, ainsi que notre incroyable équipe et nos partenaires créatifs rejoignent la famille Prime Video », a déclaré Chris Brearton, directeur de l’exploitation de MGM, dans un communiqué. « MGM a été responsable de la création de certains des films et séries télévisées les plus connus et acclamés par la critique du siècle dernier », a-t-il ajouté. « Nous sommes impatients de poursuivre cette tradition alors que nous entrons dans ce prochain chapitre, en nous associant à la formidable équipe de Prime Video et d’Amazon Studios pour offrir au public le meilleur du divertissement pour les années à venir. »

Amazon a maintenant absorbé MGM dans sa masse toujours croissante de contenu Akira-style, et cherchera probablement à ajouter du contenu à Amazon Prime Video et à commencer à développer de nouveaux projets basés sur certains des titres les plus familiers.









Métro-Goldwyn-Mayer, Universal Pictures

L’acquisition signifie qu’Amazon a maintenant des goûts de 12 hommes en colère, Basic Instinct, Credo, Rocky, Legally Blonde, Moonstruck, Poltergeist, Raging Bull, Robocop, Silence of the Lambs, Stargate, Thelma & Louise, Tomb Raider, The Magnificent Seven, The Pink Panther, The Thomas Crown Affair et, bien sûr, le James Bond série sous son domaine. Cependant, l’achat de MGM n’apporte pas seulement des titres de films bien-aimés, avec des émissions de télévision telles que Fargo, le conte de la servante, et Vikings aussi maintenant sous l’égide d’Amazon.

Alors qu’on pourrait penser qu’Amazon cherchera rapidement à se développer sur certaines franchises, James Bond en particulier, ce n’est apparemment pas le cas. Récemment, les producteurs de Bond Barbara Broccoli et Michael G. Wilson ont assuré aux fans de 007 que James Bond resterait en grande partie tel quel et ne serait pas déplacé vers le streaming : « Nous nous engageons à continuer à faire des films de James Bond pour le public mondial des salles. »









