BTS: Ces 2 membres se battent le plus dans le groupe

Les membres du BTS semblent très bien s’entendre. Les fans qui ont regardé leurs nombreuses vidéos peuvent voir qu’ils se font souvent rire et ont des conversations agréables. Il n’est pas surprenant que BTS ait pu rester ensemble pendant plus de sept ans.

Cependant, même dans les familles les plus proches, des conflits peuvent toujours survenir. Et dans BTS, il y a deux membres qui semblent se battre plus souvent que les autres.

V et Jimin se battent apparemment le plus dans BTS

V et Jimin sont des amis du même âge qui sont allés ensemble au même lycée. Pourtant, malgré leurs similitudes, les deux sont connus pour s’opposer beaucoup.

Dans une récente interview avec Esquire, Suga a révélé que V et Jimin se battaient le plus dans le groupe. Cependant, V n’était pas d’accord avec cela, disant: «Nous ne nous sommes pas battus depuis trois ans!»

Indépendamment de la fréquence à laquelle ils se battent actuellement, il semble que leur histoire d’affrontements ait donné une certaine réputation à la relation de V et Jimin.

V et Jimin se sont battus une fois pour des boulettes

Quand BTS est apparu sur James Corden Covoiturage Karaoké série, le groupe a mentionné que V et Jimin se sont déjà battus pour des boulettes. Ils n’ont pas revu les détails du combat à l’époque, mais Jimin a finalement partagé ce qui s’était passé lors d’une diffusion en direct un mois plus tard.

Après que les fans l’aient pressé d’en parler, Jimin a révélé qu’il y a quelques années lui et V se sont apparemment battus parce qu’ils ne pouvaient pas s’entendre sur le moment de manger des boulettes. V voulait les manger tout de suite, mais Jimin voulait attendre.

«C’était juste entre le moment où nous le mangions maintenant ou plus tard», a-t-il expliqué. «’Nous sommes ici pour pratiquer. Mangeons après l’entraînement. «Non, j’ai faim. Mangeons et pratiquons. »

Il a poursuivi: «Nous nous sommes battus et les autres membres nous ont demandé de partir. Nous avons donc quitté la salle de pratique et avons continué à nous disputer. «Si nous avions fait ce que j’ai dit, nous ne nous serions pas battus comme ça», ai-je dit. «Non, tu es tellement méchant de dire comme ça», dit-il.

Les autres membres ont finalement essayé de les aider à se calmer. Jimin a admis qu’il lui a fallu des heures pour finalement régler les choses avec V. Avec le recul, il voit l’incident comme «drôle» et est «gêné» qu’ils se soient même battus comme ça.

«C’est ridicule, non? Mais à l’époque, c’était très important pour nous », a-t-il déclaré. «Vous pouvez comprendre cela si vous avez aussi des amis. Parfois, vous êtes têtu avec vos amis. Et il devient difficile de dire des choses comme «D’accord», «Je suis désolé» ou «Merci». »

Comment Jimin et V sont devenus plus proches

Pendant la diffusion en direct, Jimin a également révélé qu’à l’époque, lui et V se disputaient «tout». Par exemple, il se fâcherait s’il surveillait son régime et que V mangeait à côté de lui. Ils ont également eu des disputes quand une personne s’est réveillée tard.

Finalement, Jimin et V sont venus passer plus de temps ensemble, ce qui leur a permis de se rapprocher.

«Quand nous avons des moments difficiles, nous avons beaucoup parlé les uns avec les autres», a déclaré Jimin. «Il nous a fallu beaucoup de temps pour changer… peut-être environ 4 ans et demi depuis nos débuts. Depuis lors, chaque fois que nous disons quelque chose comme «Pourquoi ne le faites-vous pas comme ça?», Nous avons commencé à répondre par «OK». À un moment donné, nous avons commencé à le faire si naturellement. Nous avons commencé à nous dire « désolé » ou « merci ». «

Jimin a également admis qu’il apprécie maintenant V parce que les deux ont le même âge en BTS, ce qui est quelque chose de spécial qu’ils ont ensemble.