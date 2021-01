Disney + « Marvel She Hulk » aura plus de 6 épisodes

Les réalisateurs de « Marvel She-Hulk », Kat Coiro et Anu Valia, semblent révéler que leur série de Studios Marvel diffusera plus de six épisodes, le Président et producteur de Marvel Studios, Kevin Feige, a révélé plus tard que le MCU comme « WandaVision » et « Falcon and Winter Soldier » variera entre six et dix épisodes.

Suite à la preuve que la première saison de « WandaVision » durerait huit épisodes au lieu des six supposés, les commentaires de Coiro et Valia suggérer plus de six épisodes pour Tatiana Maslany, protagoniste de «Elle Hulk.

Sur Instagram, Coiro a confirmé qu’il dirigerait le pilote, la finale de la saison et quatre autres épisodes. Dans un post Instagram séparé, Valia a écrit qu’elle «faisait quelques épisodes», ce qui suggère une saison avec 8 à 10 épisodes.

Le mois dernier, Feige a appelé « She-Hulk », une comédie juridique d’une demi-heure, une première pour Marvel. Situé dans le MCU, « She Hulk » parle de Jennifer Walters, qui équilibre la vie d’avocat et de super-héros à la peau verte.

Protagonisée par Tatiana Maslany, Mark Ruffalo et Tim Roth, Il est prévu que She-Hulk se lance en 2022 sur Disney +.

Autres séries à venir de merveille comprendre «WandaVision» le 15 février et « Le faucon et le soldat de l ‘hiver » le 19 mars.