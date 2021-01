Les nouvelles alambics ‘Wandavision’ font référence à ‘Avengers’

Alors que nous nous rapprochons de la première de «Wandavision» dans Disney +, plus de matériel est partagé sur la prochaine série de merveille Protagonisée par Elizabeth Olsen et Paul Bettany.

Au cours de ce week-end, deux nouveaux clips ont été partagés où il est fait référence à l’époque où Wanda Maximoff (Olsen) et Vision (Bettany) étaient dans l’équipe de «Avengers».

Les nouvelles vidéos sont une nouvelle connexion de la série avec le reste de la MCU, qui poursuivra son expansion avec la première de la nouvelle émission, qui sera suivie d’autres cassettes et séries télévisées, notamment, ‘Le faucon et le soldat de l’hiver’ et ‘Shang-Chi et la légende des dix anneaux’.

Les nouveaux clips promotionnels de la série contiennent des aperçus passionnants sur ce qui est à venir dans la série de six épisodes. En premier, Wanda mentionne: « Les gens sont sur le point de découvrir notre secret », avant leur voisin, Agnès (Kathyr hahn), dites «Vous êtes le Avengers».

Le deuxième clip montre Wanda et Vision En tant que couple marié et en tant que parents vivant en banlieue, dans cette vidéo, nous voyons les protagonistes dans leurs routines domestiques au fil des ans.

«Wandavision» aura sa première prochaine 15 janvier à travers de Disney +.