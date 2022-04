Moon Knight : à quoi s’attendre de l’épisode 3

Disney+

La série avec Oscar Isaac est sur le point d’atteindre le milieu de sa saison. Ce sera la première apparition du défunt acteur Gaspard Ulliel dans la série.

©DisneyD’après l’épisode 2, Marc Spector reprend le contrôle de son corps.

Avec le deuxième épisode de Chevalier de la Lune au Disney+il est devenu plus clair comment est le panorama dans cette nouvelle série de la Univers cinématographique Marvel (MCU). Parmi les multiples personnalités de Marc Spectre pour l’instant nous n’en connaissons que deux : l’original et le Steve Grantainsi que ses transformations en super-héros qui répond aux Dieu égyptien de la Lune, Khonshu. La fin du dernier chapitre restant marque dans le contrôle du corps et prêt pour l’action de se déplacer vers l’Afrique.

L’un des points de clôture les plus importants du deuxième épisode de Chevalier de la Lune est passé par le fait que, finalement, Arthur (Ethan Hawke) pourrait être fait du scarabée d’or qui sert de boussole pour atteindre la tombe de Ammit. Après avoir perdu cette amulette, nous voyons marque se réveiller en Afrique, où il fera l’impossible pour arriver avant le méchant pour retrouver la dépouille de Ammit.

Dans le troisième épisode de Chevalier de la Lunequi atteindra Disney+ le mercredi 13, elle durera environ 50 minutes. Savoir que Arthur a le scarabée, il est clair qu’il sera également vu dans les terres égyptiennes, mais nous devrons voir ce qui se passe avec laylaqui a montré qu’il en savait beaucoup plus qu’il n’apparaissait sur l’état de marque. En ce sens, il serait logique de s’attendre à ce que le personnage incarné par Mai Calamawy rejoignez l’aventure avec marque.

On s’attend également à ce qu’il y ait encore plus d’action que ce qui a été vu jusqu’à présent. Avec marque dans le contrôle du corps, nous savons que la transformation en Chevalier de la Lune arrive avec plus de violence et pourrait être très utile face à la recherche de la tombe de Ammits’ils croisent à nouveau les sbires de Arthur Harrow. Dans ce contexte, avec le désert et les pyramides comme décor, on peut se rapprocher d’une série aux accents La momie et Assassin’s Creed.

+Les débuts de Gaspard Ulliel dans Moon Knight

Avant la première de Chevalier de la Lune au Disney+l’une des nouvelles qui a éclaté était la tragédie de l’acteur français Gaspard Ulliel, qui a perdu la vie dans un accident de ski dans les Alpes. Selon les rapports, le troisième épisode marquera la première fois qu’il est vu à l’écran dans le MCUoù il a été embauché pour donner vie Antoine Mogartun criminel qui vend des œuvres d’art au marché noir, dont l’alter ego est Homme de minuit. Il n’est pas si clair combien d’espace son personnage aura dans la série, ni à quel point la mort de l’artiste a interféré avec les plans du studio.

