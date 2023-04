« Bronca », aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

« Ligne” (“Beef” dans sa langue d’origine) est un série netflix Créé et réalisé par Lee Sung Jin. La comédie dramatique suit un entrepreneur raté et une femme d’affaires mécontente qui s’affrontent dans un incident de rage au volant qui devient incontrôlable et fait ressortir le pire en eux.

Steven Yeun et Ali Wong sont les protagonistes de la fiction, tandis que Joseph Lee, Young Mazino, David Choe, Patti Yasutake, Maria Bello, Ashley Park, Justin H. Min, Andrew Santino, Rekstizzy, Mia Serafino et Remy Holt complètent le casting. .

Les dix premiers épisodes de « Ligne» sont disponibles sur Netflix seulement depuis le 6 avril 2023, mais les utilisateurs de la populaire plateforme de streaming demandent déjà une deuxième saison.

« BRONCA », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, le géant du streaming n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la comédie dramatiquemais comme on le voit dans le dernier chapitre, l’histoire compliquée de Danny et Amy pourrait se poursuivre dans un nouveau lot d’épisodes.

À la fin de la première saison de « Bronca », Danny et Amy se retrouvent dans une situation surréaliste qui teste leur connexion à la réalité. Après une longue et sincère conversation, ils résolvent leurs différends, mais en raison d’un malentendu, l’entrepreneur est abattu et se retrouve à l’hôpital.

Bien qu’il réussisse à survivre et continue en bons termes avec Amy, ses problèmes financiers et juridiques ne sont toujours pas résolus. La femme d’affaires lui a proposé son aide, mais tiendra-t-elle sa promesse ? Amy va-t-elle récupérer sa fille ? Que va-t-il arriver à Paul ?

Pour l’instant, Il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflixqui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réponse du public et, sur la base de ces chiffres, décider de renouveler ou d’annuler une série.

D’autres points importants pour le renouvellement sont l’avis des critiques et les coûts de production. Jusqu’à présent, « BEEF » a reçu des critiques positives ; et parce qu’il a été tourné principalement à Los Angeles, en Californie, ses coûts de production ne sont pas très élevés.

Que va-t-il arriver à Amy et Danny dans une deuxième saison de « Bronca » ? (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR « BOEUF » ?

« BEEF » est disponible sur Netflix à partir du 6 avril 2023Par conséquent, pour voir la nouvelle comédie dramatique, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plateforme de streaming populaire.