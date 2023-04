La raison pour laquelle Kylie Jenner et Timothée Chamalet sont tendances, surpassent-ils Kendall et Bad Bunny ?

Supplémentaire

Après Kendall et Bad Bunny viennent Kylie Jenner et Timothée Chalamet.

© Instagram Timothée Chalamet – Kylie JennerL’acteur et la femme d’affaires ont déclenché des rumeurs

Si la fureur suscitée par la prétendue relation entre Kendall Jenner et Bad Bunny ne suffisait pas, les noms de deux célébrités n’arrêtent pas de sonner et nous vous le disons pourquoi Kylie Jenner et Timothée Chalamet sont tendances et toutes les informations autour.

Le nom de la femme d’affaires et de l’acteur n’a cessé de circuler sur les réseaux sociaux comme Twitter, après Une page de rumeurs a publié des informations non confirmées sur une relation présumée entre l’acteur de appelle moi par ton nom et le propriétaire de Kylie Cosmetics.

Grâce à Instagram, le compte DeuxMoi a partagé que a reçu des informations de plusieurs sources selon lesquelles « Timmy C » a une nouvelle petite amie et qu’elle est la plus jeune du clan Kardashian Jenner. Ce jeudi DeuxMoi a continué de publier qu’il s’agit d’une alerte d’un nouveau couple, alors qu’ils avaient prévenu auparavant que l’information n’était pas confirmée et qu’elle pourrait être fausse.

D’autres commentaires sur les histoires Instagram de DeuxMoi ont rapporté que Timothée Chalamet et Kylie Jenner seront bientôt à CoachellaCependant, cela n’est pas confirmé non plus.

Malgré le fait que tout ce qui est publié par DeuxMoi n’est que rumeur, cela a suffi pour que le nom de Thimothée Chalamet et celui de Kylie Jenner deviennent tendance. sur Twitter, où les réactions et les mèmes ne se sont pas fait attendre.

