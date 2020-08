Future Games Show: nouveau gameplay de Serious Sam 4

Nous savons déjà que de nombreux utilisateurs ressentiront de la colère depuis Serious Sam 4 Il sera annoncé exclusivement sur PC et Stadia de son lancement jusqu’à la fin de l’année, même s’il est vrai que nous pourrons vivre ses aventures sur Xbox One à partir d’une date encore à préciser en 2021. Le classique reviendra comme ça ce 24 septembre plus Sauvage et fou que jamais, offrant une action frénétique de qualité à la première personne.

Croteam et Devolver Digital avaient déjà publié plusieurs vidéos de Serious Sam 4, montrant son gameplay vibrant ainsi que quelques interviews où ils ont longuement parlé des ennemis et des différentes armes que nous aurons à notre disposition pour les affronter. A cette occasion et grâce au Future Games Show, le titre a été revu montrant certains de ses mécanismes à bord d’impressionnants mecha.

Serious Sam 4 livrera de grandes doses d’action à partir du 24 septembre

Dans ce quatrième épisode, nous verrons comment l’humanité est assiégée alors que les forces de Mental ils se sont répandus dans le monde entier, détruisant ce qui reste de notre civilisation. La seule force de résistance qui résistera à l’invasion sans cœur connue sous le nom de EDF sera dirigé par Pierre «sérieuse» de Sam, le protagoniste incontesté de la saga et qui dirigera une escouade composée de commandos d’élite armés jusqu’aux dents et prêts au combat.

Serious Sam 4 sortira sur PC via Steam et Stadia le 24 septembre, prêt pour le pré-achat au prix de 39,99 €. Pendant ce temps, les utilisateurs de Xbox One doivent attendre son lancement sur la plate-forme Microsoft à un moment donné en 2021.