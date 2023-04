Chupa : première du nouveau film mexicain de Netflix

Netflix

Le film transforme la terreur du chupacabra en un personnage adorable et familier.

©NetflixLe film Netflix met en vedette Evan Whitten

sucer prenez la légende mexicaine populaire du chupacabra pour raconter une histoire de famille dans un film présenté par Netflix réalisé par Jonás Cuarón et nous vous disons quand et à quelle heure est la première de la bande dirigé par le fils d’Alfonso Cuarón.

Le synopsis raconte que, alors qu’il visitait le ranch de son grand-père au Mexique, un garçon solitaire rencontre une créature légendaire et ensemble, ils se lancent dans l’aventure la plus incroyable de leur vie.

+ À quelle heure et quand le film Chupa est-il présenté en première sur Netflix

Le film, qui compte dans son casting Demian Bichir, christina slater, Evan Whitten, Ashley Ciara et Nickolas Verdugo sera présenté en première ce vendredi 7 avril. Suce ce sera disponible sur Netflix à partir de 9h00. mmoment où ils sortent habituellement leurs films.

La bande dure 1 heure et 35 minutes et est classée comme un film que toute la famille peut voir parce qu’elle est « optimiste et passionnante »., opposé à la « terreur » avec laquelle la légende du chupacabra était transmise oralement. Le long métrage présente des animations et des performances « live action ».

« L’arrivée d’un scientifique calculateur met Chupa en danger, et Alex et sa famille doivent s’unir pour le protéger. Alors que Chupa est peut-être le personnage principal, la distribution humaine du film est également terriblement bonne.« , dit Netflix.

