Principe: Travis Scott partage des détails sur sa piste «  Le plan  »

L’une des collaborations les plus intéressantes présentées tout au long de 2020 est la participation du musicien hip hop Travis Scott sur la bande « Principe« , Dans lequel il a fait le thème promotionnel qui était intitulé »Le plan», Préparé avec le compositeur du film Ludwig Göransson.

Warner Bros publierait une nouvelle vidéo dans laquelle les deux partageaient quelques détails sur la réalisation de la chanson. Göransson expliquerait que lui et le directeur Christopher Nolan ils accepteraient d’envoyer au rappeur un aperçu du film, ce qui provoquerait une grande excitation, l’amenant à être invité à voir la suite du film.

Scott serait l’une des premières personnes au monde à voir la dernière cassette de Nolan jusqu’ici, ce qui servirait de grande inspiration dans le processus d’écriture de chansons pour « Le plan». «Les visuels, les acteurs, les émotions, les angles de caméra. La musique était si forte. C’était la première fois que je voyais un film comme celui-ci », dit-il.

Scott Je tiens à souligner qu’après avoir regardé le film et discuté avec Nolan, il savait « exactement ce dont le réalisateur avait besoin » pour écrire les paroles de la chanson. Göransson J’irais au studio d’enregistrement de Scott et je lui montrais quelques-uns des sons utilisés sur la bande: «Nous avons utilisé ces sons et nous avons fait un rythme avec ça», commentait le compositeur.

Scott Je tiens à souligner fortement que chacun des éléments de la chanson a été délibérément tiré du film. « Je veux dire, je pense que c’est la description parfaite », ajoute Göransson. « Si vous n’avez pas deux heures et demie pour regarder le film, vous avez trois minutes et demie pour écouter la chanson et vous aurez le concept en l’écoutant. »

Scott Je comparerais aussi l’expérience de l’écriture « Le plan« Avec n’importe laquelle des autres chansons de son album. «Faire de la musique, c’est sortir personnellement de moi et de mes expériences de mes expériences de vie. Je crois que, spécifiquement pour celui-ci, c’est accepter un sentiment au moment où il a été capturé ».

«Dans les albums, vous prenez des histoires de votre vie, vous les mettez en paroles et les diffusez autour de 16 chansons. Il ne s’agissait plus de moi, de l’endroit où j’ai grandi et de mes expériences, mais de moi dans le monde de Principe». À la fin, Scott conclut qu’il collaborerait sans aucun doute avec Göransson.

Ludwig Göransson a récemment été nominé pour son travail dans « Principe« Dans la catégorie »Meilleure musique originale». L’année dernière, le compositeur remportait son premier prix Emmy grâce à son travail sur la série « The Mandalorian».