Puyo Puyo Tetris 2 annoncé sur Xbox Series X

Par le biais d’un communiqué de presse officiel, Sega et Koch Media ont annoncé l’arrivée sur Xbox Series X du grand Puyo Puyo Tetris 2 pour Xbox Series X. Empilez, enchaînez et combinez sur votre chemin vers la victoire dans la combinaison définitive de deux légendes de jeux de puzzle. Précommandez le jeu maintenant et préparez-vous à explorer les dimensions et à découvrir de nouveaux mondes à temps pour Noël, avec la première PC sur Steam prévue pour début 2021.

Dans Puyo Puyo Tetris 2, les joueurs découvriront une nouvelle histoire hilarante remplie d’un casting éclectique de personnages en mode aventure et de nouvelles stratégies de jeu en utilisant des cartes d’objets spéciaux en mode bataille de compétences.

Puyo Puyo Tetris 2 arrive sur Xbox Series X

Améliorez votre stratégie et donnez du pouvoir à votre équipe dans le nouveau mode Bataille des compétences de Puyo Puyo Tetris 2, avec cet ensemble de huit cartes d’objets rares, dont trois cartes spéciales avec des objets tirés de la saga Sonic the Hedgehog. Cet ensemble est exclusif à l’édition limitée de Puyo Puyo Tetris 2.

Puyo Tetris 2 sera disponible sur Xbox One et Xbox Series X le 8 décembre.