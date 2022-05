Bridgerton saison 3 : pour cette raison Netflix se concentrera sur Penelope et Colin

Netflix

Netflix vient d’annoncer que Penelope et Colin seront les protagonistes de Bridgerton 3 prenant la place de Benoît. Mais pourquoi Shonda Rhimes ne suit-elle pas l’ordre des livres ? On vous dit !

©NetflixColin et Pénélope

Il y a quelques mois Netflix a annoncé qu’en plus de sa deuxième saison, Bridgerton aurait deux autres éditions : la troisième et la quatrième. En effet, le succès de la série était imparable et la plateforme n’a pas hésité à la renouveler. Aussi, le fait que Julia Quinn, l’auteur original de l’histoire, ayant fait huit livres signifie qu’il reste encore un long chemin à parcourir. Bien que, pour le moment, il ne soit pas officiellement confirmé que Shonda Rhimes adaptera tous les romans.

Cependant, au-delà de ce que cela implique l’avenir de Bridgerton, les fans sont actuellement concentrés sur ce qui est à venir : la troisième saison. Après la fureur générée par la première et la deuxième édition, voilà que les nouveaux épisodes sont très attendus de tous. Mais, la vérité est qu’ils viendront avec une surprise: Ils ne seront pas dans le même ordre que les livres de Julia Quinn puisque les nouveaux protagonistes sont Penelope (Nicola Coughlan) et Colin (Luke Newton).

Comme on le sait, Quinn a écrit les livres dans l’ordre de naissance des frères protagonistes. C’est-à-dire, après avoir appris l’histoire des deux aînés : Antoine et DaphnéC’était maintenant au tour de Benedict, le personnage interprété par Luke Thompson. Cependant, il y a quelques heures Netflix annonce qu’il ne suivra pas ce qui est stipulé et échangera la commande : Colin et Pénélope passent en premier et, dans le quatrième, l’histoire de Benoît arrivera probablement.

C’est ainsi maintenant le livre adapté sera Seducing Monsieur Bridgerton dans lequel Pen montre son amour pour le troisième frère de la famille la plus célèbre de Mayfair. C’est sans aucun doute l’une des nouvelles les plus surprenantes que les fans de la bande aient reçue jusqu’à présent. Mais pourquoi Netflix a-t-il pris cette décision ? Eh bien, la réponse est simple : le rôle que ces deux personnages ont eu dans l’adaptation du géant du streaming ne s’arrête pas.

Au cours de la deuxième saison, au cours de laquelle Jonathan Bailey était la grande protagoniste, Penelope a fait ressortir son identité de Lady Whistledown, qui était connue dans le dernier épisode de la première partie. De même, le nouveau producteur exécutif de la série et qui remplace Chris Van Dusen, Jess Brownell, a déclaré Salon de la vanité qui est l’époque des personnages de Luke Newton et Nicola Coughlan.

« J’ai vraiment l’impression que c’est l’heure de Colin et Pénélope, deux personnages qu’on a vus depuis la première saison et sur lesquels on a passé peu de temps.», a-t-elle commencé par dire. Puis, elle a ajouté que, pour elle, on les avait vus, notamment dans la dernière édition, les «des moments tendus entre eux où Colin marche jusqu’à la ligne réalisant presque que Penelope a des sentiments pour lui, mais n’y arrive pas vraiment. Au lieu de rester à flot dans cette dynamique, nous voulions lui donner une saison, c’est le moment idéal”.

