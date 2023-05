John Stamos se souvient de la réaction «en colère» au décès des jumelles Olsen sur Fuller House

Quand Full house a été relancé sur Netflix avec la suite de la série Maison plus complète, presque tous les membres de la distribution originale étaient présents pour reprendre leurs rôles. Cependant, Mary-Kate et Ashley Olsen étaient notamment absentes, car elles étaient décédées pour jouer leur rôle commun de Michelle Tanner. Dans l’émission, l’absence du personnage a été expliquée par une ligne de dialogue révélant que Michelle avait déménagé à New York pour se concentrer sur sa carrière dans la mode. C’était une référence directe aux nouvelles carrières dans la mode que les jumelles Olsen ont poursuivies après s’être éloignées de la comédie, car aucune des deux ne voulait sortir de sa retraite pour jouer Michelle.

À l’époque, Jean Stamos était mécontent que les Olsen Twins ne veuillent pas être impliqués dans la série de retrouvailles. Par Divertissement ce soiril parlait de la situation en tant qu’invité sur le Et c’est ce que vous avez VRAIMENT manqué podcast, s’ouvrant sur le refus des jumeaux Maison plus complète. Cela l’a fait réfléchir sur la façon dont leur défunt co-star Bob Saget était toujours celui qui faisait le plus pour garder tout le monde ensemble, et même dans la mort, il le ferait encore une dernière fois, alors que Stamos retrouverait les Olsens au funérailles l’an dernier. Comme l’explique Stamos :

« [Bob Saget] a beaucoup contribué à nous garder tous ensemble. Les jumeaux ont déménagé à New York. Et je dois vous dire, une des seules bonnes choses à sortir de chez Bob, eh bien… Mary-Kate et Ashley, on ne les a pas beaucoup vues. Je veux dire, nous sommes restés un peu en contact mais Bob l’a vraiment fait. Et ils étaient tellement géniaux. »

Stamos admet être en colère lorsque les jumelles Olsen sont décédées il y a des années. Il partage ensuite l’histoire derrière cela, attribuant sa réaction à un malentendu. Stamos clarifie également les rumeurs selon lesquelles les jumelles Olsen « détestaient » leur enfance, partageant comment ils lui ont dit personnellement que c’était tout le contraire – ils ne voulaient tout simplement plus agir. En reconnaissance de leur amitié continue, Stamos révèle comment les jumelles Olsen sont même venues lui rendre visite chez lui, apportant un cadeau auquel il ne s’attendait pas tout à fait mais qu’il était heureux d’avoir.

« Vous entendez des rumeurs, ‘Oh, ils détestaient leur enfance ou ils détestaient être dans la série ou quoi que ce soit… Quand je l’ai fait Maison plus complète ils ne voulaient pas revenir. Et j’étais en colère pendant une minute. Et c’est sorti. Mais ils étaient, comme, ‘Nous avons adoré notre enfance. Nous avons adoré être avec vous. Bob nous manque. Ils sont venus chez moi. Ils ont apporté une côtelette de porc et de la sauge. Je ne sais pas pourquoi, mais merci ? C’était une côtelette de porc congelée, donc c’était vraiment sympa. Nous sommes donc restés très proches. »

Les jumelles Olsen ont refusé Fuller House

En 2018, Saget avait également parlé avec HE à propos de Mary-Kate et Ashley Olsen en déclin Maison plus complète. Il n’avait que des choses gentilles à dire à leur sujet, parlant de l’amour qu’il avait pour eux deux tout en apportant son soutien total aux deux faisant ce qui les rend heureux. Comme l’a dit Saget :

« Les gens devraient faire ce qu’ils veulent de leur vie, et quand ils ont 9 mois et qu’ils trouvent un travail, [they have a right to stop doing it]. Je les aime beaucoup, Ashley et Mary-Kate, et elles aiment ce qu’elles font et jouer n’est pas ce qu’elles veulent faire. Les gens devraient faire ce qu’ils veulent faire. »

Vous pouvez diffuser Maison plus complète sur Netflix.