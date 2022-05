Alan Wake 2: dévoilez le nouveau concept art de la suite tant attendue

L’un des jeux préférés de tous les joueurs et considéré comme l’un des classiques des jeux vidéo est le titre de »Alan Wake », un jeu pour Xbox 360 sorti en 2010. Depuis sa sortie, de nombreux fans ont apprécié les techniques de construction du monde qui RemedyDivertissement mis dans le jeu, et beaucoup attendent avec impatience la suite de cette histoire.

C’était à l’événement Récompenses de jeu en 2021 lorsqu’il a été confirmé que »Alan Wake 2 » était déjà en développement, ce qui implique que plutôt que de renforcer les aspects de suspense de son prédécesseur, cette suite serait davantage axée sur le fait d’être un titre d’horreur. Désormais, le nouvel art conceptuel du titre nous apporte quel pourrait être le thème sur lequel ce nouvel opus s’articulera.

Bien que Remedy Entertainment n’ait pas directement suivi l’histoire de »Alan Wake », il a incorporé l’histoire de ce jeu dans d’autres de ses titres tels que »Quantum Break » et »Control » créant une sorte d’univers étendu qui partage les mêmes règles et icônes, les deux jeux incluant de nombreuses références au titre »Alan Wake ». Récemment, le développeur finlandais a confirmé qu’il ne publiera pas de bande-annonce détaillée ou de démo jouable cet été, montrant de nouvelles captures d’écran de la configuration générale de » Alan Wake 2 ».

Dans les images montrées par le directeur créatif du jeu, Lac Sam, lors de l'événement anniversaire de Remedy Entertainment, on peut voir en détail l'atmosphère que le nouveau jeu vidéo aura, où l'on peut voir le protagoniste, Alan, debout au milieu d'une rue peu éclairée par une nuit pluvieuse, avec des oiseaux noirs inquiétants au premier plan.

En plus de nous donner le contexte des forces surnaturelles dans une ville apparemment désolée, les images montrent également qu’elles présenteront divers aspects de leur premier jeu vidéo, avec des zones mises en évidence dans des bandes d’obscurité nocturne, un aspect qui sera repris dans » Alan Wake 2 » , qui cette fois cherche à s’imposer comme un titre de survival-horror.

Alors que les fans devront patienter encore un peu pour obtenir des informations plus pertinentes sur la suite très attendue, Remedy Entertainment est déterminé à créer la meilleure expérience possible pour les joueurs lors de la sortie d’Alan Wake 2 l’année prochaine, et ceux qui en ressentent particulièrement la nostalgie. ‘Alan Wake », vous pouvez en profiter à nouveau avec sa remasterisation disponible pour PlayStation 5 Oui Xbox série X|S.