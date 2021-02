Dans Cyberpunk 2077, la pizza à l’ananas est illégale

Depuis sa sortie le 10 décembre, Cyberpunk 2077 a souvent été à l’honneur et pour de mauvaises raisons: des performances ridicules de la console, des pratiques de remboursement et même des attaques de pirates ont accompagné le récit autour du dernier titre développé par CD Projekt RED. Qu’en est-il du contenu? Comme son nom l’indique, Cyberpunk 2077 ramène le cyberpunk au premier plan, un genre culturel qui exacerbe les problèmes contemporains tels que le changement climatique, le rôle de plus en plus intrusif de la technologie et de l’économie et du progrès détenus par les méga entreprises. Cependant, à côté de la profondeur de certains thèmes traités dans le jeu, il y a quelques goodies qui font sourire, comme le fait que pizza à l’ananas – ou pizza hawaïenne – est considérée comme illégale à Night City, la ville californienne où se déroule Cyberpunk 2077.

La découverte a été faite sur Reddit, où un utilisateur a posté une capture d’écran d’un homme recherché par la police. Sa faute est qu’il a mis des tranches d’ananas (ou des produits comparables) sur sa pizza. Une action punissable par la loi, comme en témoigne la Loi sur la profanation de la pizza, dont l’article 1,5,5a se réfère précisément à la valeur illégale de l’ananas sur la pizza. Ces détails sont évidents lorsque, comme V, le protagoniste de Cyberpunk 2077, les différents habitants de Night City sont scannés. La nouvelle de l’illégalité de l’ananas sur la pizza était particulièrement répandue hier 9 février, lorsque les États-Unis ont célébré la Journée nationale de la pizza.

Pour une fois, Cyberpunk 2077 reste donc l’une des tendances des débats en ligne non pas pour les aspects négatifs qui frappent CD Projekt RED, mais pour le contenu du jeu. Pour le moment, la société polonaise s’est engagée à résoudre l’attaque de pirate informatique dont elle a récemment été victime, mais un contenu futur est attendu dans le courant de 2021 pour Cyberpunk 2077, à commencer par des correctifs (un gros est attendu en février), gratuit DLC et payant et la version nouvelle génération dédiée à PlayStation 5 et Xbox Series X | S.

