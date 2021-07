La figurine de « Doctor Strange » a consterné les fans de MCU

Ce matin, après avoir subi quelques fuites, l’équipe Marvel a enfin présenté un regard officiel sur la gamme de figurines et jouets inspirés de « Spiderman : No Way Home », un film qui prépare sa sortie en salles en décembre prochain, dévoilant un regard sur le nouveau costume que Peter Parker portera en production.

Cependant, les fans de MCU sont un peu consternés par la présence de Benedict Cumberbatch, préparant le terrain pour l’arrivée de « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » l’année prochaine. L’inquiétude des fans vient d’un petit détail dans l’une de ses figurines, qui a un détail curieux.

Funko Pop ! a révélé la ligne de chiffres qu’ils lanceront pour la promotion de « No Way Home ». Ces chiffres présentent généralement de petits détails liés à la participation des personnages dans l’histoire. Au lieu de porter sa tenue de sorcier signature, le docteur Strange est présenté dans une veste, un jean bleu et des chaussures de travail sous sa cape de lévitation, ainsi qu’une pelle dans ses mains.

Comme si cela n’était pas assez curieux, les fans de MCU ont souligné dans leurs réseaux sociaux la présence de « l’il d’Agamoto », le puissant objet magique qui contenait la pierre du temps à l’intérieur. Rappelons que cet artefact a été détruit lors de la bataille contre Thanos dans « Avengers : Infinity War ». De plus, on suppose qu’à ce stade du MCU, les gemmes de l’infini n’existent plus dans cette réalité.

L’apparence de l’un des nouveaux costumes « Spider-Man » est également étrange, qui a sur sa poitrine des éléments similaires à ceux des sorciers, avec un étrange orbe d’aspect magique dans l’une de ses mains. Se pourrait-il que le docteur Strange envisage de former Peter aux arts magiques ? Ou est-ce un produit des multiples réalités du multivers ?

« Spider-Man: No Way Home » présente le retour de Jon Watts en tant que réalisateur et scénariste principal de la saga wall-crawler, avec Tom Holland jouant à nouveau Peter Parker, qui affrontera une nouvelle vague de méchants dont Jamie Foxx dans Electro et Alfred Molina comme Doc-Ock. Certaines rumeurs indiquent que Willem Dafoe pourrait reprendre son rôle de Green Goblin. Le film sortira le 17 décembre 2021.