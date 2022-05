Bruce Willis joue le rôle d’un boss de la mafia dans White Elephant

Dans un autre de ses derniers films, l’acteur légendaire Bruce Willis continue d’emballer dans l’action dans Éléphant blanc. En vedette aux côtés de Willis sont Les Gardiens de la Galaxie Michel Rooker, de la veuve noire la méchante Olga Kurylenko et le double nominé aux Oscars John Malkovich. La famille de Bruce Willis a récemment annoncé que l’acteur cesserait d’agir en raison de son diagnostic d’aphasie. La nouvelle a été un choc pour le monde du divertissement, en particulier pour ceux qui ont aimé suivre la carrière de Willis dans des films de héros d’action mêlés d’humour sarcastique.

Apparaît également dans le film Vadhir Derbez, qui a un rôle clé dans Éléphant blanc et est plus récemment connu pour avoir joué dans Le septième jour. RLJE sort Éléphant blanc en salles et en streaming sur AMC+ le 3 juin 2022.

La bande-annonce complète de Éléphant blanc peut être consulté ci-dessous:

Bruce Willis continue d’être une légende du film d’action





Éléphant blanc suit l’histoire de l’ex-marine devenu exécuteur de la mafia Gabriel Tancredi (Rooker) qui se bat avec sa conscience et son code d’honneur après avoir été ordonné par son impitoyable chef de la mafia Arnold (Willis) d’éliminer toutes les menaces, après que deux policiers ont été témoins d’un tentative d’assassinat ratée par son protégé Carlos. Avec son subalterne désireux de faire ses preuves, des gangs rivaux qui bougent et un nombre croissant de corps, chaque pas qu’il fait menace des vies, y compris la sienne. C’est vivre selon un code, mourir par une balle type de mode de vie.

Le film est réalisé par Jesse V. Johnson dont les autres crédits incluent des films tels que Triple menace, avec Tony Jaa, Iko Uwais et Scott Adkins. Les producteurs incluent Jordan Beckerman, Jeff Bowler, Jon Keeyes, Jordan Yale Levine et Mandi Murro.

L’homme de 67 ans Mourir dur star a récemment été aperçue lors d’un rare déjeuner depuis sa retraite. Willis a été vu en train de dîner avec un ami à Los Angeles au restaurant italien Divino dimanche après-midi. L’acteur a gardé les choses décontractées, vêtu d’un polo gris, d’un jean et d’une casquette de baseball verte avant que le couple ne se promène dans la région.

Certains experts de la culture pop ont souligné que la décision de Willis de s’éloigner de sa carrière était un rappel brutal de la façon dont les gens ne savent jamais ce que vivent les autres. Cela inclut les célébrités et toutes les personnalités publiques. Robert Thompson, professeur de culture populaire à l’Université de Syracuse, a noté que la perception du public de connaître intimement les célébrités n’est qu’une illusion.





