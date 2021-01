« Bridgerton »: 10 séries que vous devriez voir si vous avez aimé le nouveau Netflix

« Bridgerton« Première sur la plateforme Netflix et en peu de temps, elle est devenue l’une des séries les plus populaires de la plate-forme. Parce que la série est basée sur la série de 8 livres de Julia Quinn, il y a encore de nombreux enchevêtrements à raconter dans l’émission en streaming qui se déroule pour une deuxième saison.

Le programme pourrait avoir des éléments forts, tels que une scène d’agression sexuelle qui a causé la controverse dans le livres et il aurait dû être rangé dans la salle de montage. Cependant, la série s’est levée comme un triomphe sur la plate-forme, se positionnant comme l’un des meilleure série dramatique des dernières années.

Et c’est que ce qui attire aussi le public, c’est que est basé sur une histoire vraie. Bien sûr, elle n’est ni la première ni la dernière à utiliser des drames de la vie réelle pour créer un dilemme fictif dans un programme la télé, mais la combinaison parfaite entre le drame, les commentaires externes et la réaction de ses personnages est ce qui a fait tomber plus d’un fan amoureux de « Bridgerton».

Pour lui, Marie Claire a fait une petite liste de séries similaires au programme créé par Chris Van Dusen et Shonda rime. Vous trouverez ici des séries avec des thèmes similaires, et avec le même sentiment d’un groupe familial aux prises avec divers scandales jusqu’à la deuxième saison de « Bridgerton».

SÉRIE 10, VOUS DEVEZ VOIR SI VOUS AIMÉ «BRIDGERTON»

Lady Whistledown était Penelope, la meilleure amie d’Eloise (Photo: Netflix)

Si vous préférez suivre l’itinéraire plus traditionnel avec des adaptations de « Orgueil et préjugé», La mini-série du BBC de Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze c’est une excellente option. Plonge encore plus profondément dans le roman que le 2005 Et, bien sûr, il présente cette scène inoubliable dans laquelle Colin Firth plonge dans un lac entièrement habillé, ce dont de nombreux fans en parlent depuis de nombreuses années.

Encore une fois, « Pride and Prejudice » a été refait d’innombrables fois, mais peu importe à quel point vous êtes dévoué à la version 2005 de Keira Knightley, vous ne pourrez pas résister à la marche 100 épisodes de cette version du conte classique. Il est raconté à travers une série de courts vlogs du bizarre et têtu Lizzie Bennet, et il reste remarquablement fidèle au texte original, bien qu’il soit fermement ancré dans le présent.

Comme « Bridgerton« , »Outlander»Est basé sur une série de romans d’amour historiques de longue date. Il est également modernisé, avec de l’héroïne Claire Randall insufflant son point de vue du XXe siècle dans les soulèvements jacobites du milieu du XVIIIe siècle, qu’il voyage mystérieusement dans le temps au début de la première saison.

Ce spectacle offre une vision hilarante du monde de Russie de 1700 et raconte la vie de Catherine la Grande, dont la grossièreté a longtemps été éclipsée par toutes ces rumeurs sur son ‘affinité pour les chevaux».

De la même manière que « Aucune idée« Est un remake totalement modernisé de »Emma par Jane Austen« , Ainsi est »Une fille bavarde« Fondamentalement, la version de »BridgertonMi-août. Il y a un casting de personnages qui provoquent des scandales et tombent amoureux, tous entourant un groupe central d’amis proches de la famille, et tous documentés par des potins anonymes.

Se déroulant seulement quelques années auparavant « Bridgerton”Et dans une partie résolument différente de Londres, « Les prostituéesSuit les luttes d’un propriétaire de bordel pour offrir une vie meilleure à ses filles. La série met les femmes au premier plan, à une époque où elles étaient trop souvent laissées pour compte, et adopte également une vision très claire et stimulante du travail du sexe.

Sur la base des journaux réels de Anne Lister, « Gentleman Jack»Représente une femme dont la vie était vraiment unique au milieu de XIXème siècle: Lister Elle était lesbienne et propriétaire foncière qui a documenté sa vie en millions de mots dans ses journaux, dont beaucoup ont été écrits dans un code basé sur algèbre et le grec ancien.

Un autre drame d’époque du créateur de « Downton Abbey», Julian Fellowes, « Belgravia»Explore les conséquences de la mi XIXème siècle de la révélation d’un grossesse secrète 25 ans après les faits. En gros, c’est comme une version de « Portes coulissantes« De ce qui aurait pu arriver à un certain personnage dans »Bridgerton« S’il n’avait pas trouvé un moyen convenable de couvrir le sien »condition médicale».

Si tu t’es perdu d’une manière ou d’une autreDownton AbbeyLors de sa création en 2010, il n’y a pas de meilleur moment que le présent pour vous immerger dans le monde complexe de Famille Crawley. La série se déroule un siècle plus tard que « Bridgerton», Mais il est également plein de scandales sociaux, références historiques et une version énergique du classisme inhérent à l’aristocratie britannique.

Selon cette adaptation définitivement très précise de la vie du poète, elle était en fait une sorte de fêtarde, avec un penchant pour se défoncer à l’opium et twerker dans son corset avec Canard et avoir des interactions régulières avec la même mort, qui ressemble étrangement à Wiz Califa. Très historiquement précis, et en fait très similaire à « Bridgerton”Dans sa bande-son ultramoderne et sa version féministe du XIXème siècle..