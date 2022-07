Date de sortie de la saison 4 de Big City Greens, compte à rebours, spoilers – Tout ce que vous devez savoir

Beaucoup de gens se sont vraiment interrogés sur la date de sortie de la saison 4 de Big City Greens. Après avoir parcouru tous ses épisodes précédents, beaucoup de ses fans veulent savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Pour connaître tous les détails possibles, vous êtes nombreux à rechercher partout sur Internet. Si vous recherchez vraiment la même chose, vous êtes au bon endroit.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de la saison 4 de Big City Greens dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la saison 4 en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à ce spectacle. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

C’est une série animée américaine et cette série a été créée par les frères Houghton. Le premier épisode de cette série est sorti le 18 juin 2018 et après sa sortie, cette série a réussi à gagner beaucoup de popularité non seulement aux États-Unis mais aussi dans de nombreux autres pays.

L’histoire de cette série tourne autour de la famille Green. Lorsqu’ils perdent leurs fermes pour une raison quelconque, ils déménagent ailleurs. Dans la famille, le nom de la mère était Alice Green et le nom du père est Bill Green et leurs enfants sont Cricket Green et Tilly Green. Au fur et à mesure que vous commencerez à parcourir ses épisodes, vous trouverez cette série plus intéressante et deviendrez plus curieux de savoir ce qui se passera ensuite. En ce moment, beaucoup de ses fans recherchent la date de sortie de la saison 4 de Big City Greens. Alors sachons-le.

Date de sortie de la saison 4 de Big City Greens

Ici, nous allons vous parler de la date de sortie de la saison 4 de Big City Greens. Jusqu’à présent, les créateurs de cette animation n’ont pas révélé la date de sortie de la saison 4. Vous devrez attendre l’annonce officielle. Nous vous proposerons juste à tous de rester connectés avec cette page car ici nous vous fournirons toutes les informations sur la saison 4 dès que possible.

Où diffuser les verts des grandes villes ?

La plate-forme de streaming originale pour cette émission est Disney+. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes, notamment le site officiel de Prime Video, iTunes et d’autres services. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Détails du casting

Voici la liste des personnes qui ont donné leur voix à vos personnages préférés.

Cricket (exprimé par Chris Houghton

Tilly (exprimé par Marieve Herington

Bill (exprimé par Bob Joles

Gramma Alice (exprimée par Artemis Pebdani)

Nancy (exprimée par Wendi McLendon-Covey

Rémy (exprimé par Zeno Robinson

Gloria Sato (exprimée par Anna Akana

Officer Keys (exprimé par Andy Daly

Benny exprimé par Luke Lowe

Weezie (exprimé par Lamar Woods

Brett exprimé par Colton Dunn

Chip Whistler exprimé par Paul Scheer

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la date de sortie de la saison 4 de Big City Greens, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de la saison 4 de Big City Greens dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

