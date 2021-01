«  ISS Experience  » place les téléspectateurs à bord de la station spatiale en 3D VR à 360 degrés

Un nouveau membre d’équipage est arrivé à la Station spatiale internationale. Ils n’y sont pas arrivés en lançant une fusée ou en montant sur un vaisseau spatial. Au contraire, ils mettent simplement un casque – et vous pourriez être le prochain.

La plus grande production jamais tournée dans l’espace a abouti à une expérience pas comme les autres. « Space Explorers: l’expérience ISS , « de Felix & Paul Studios, en association avec Studios TIME , utilise des images de réalité virtuelle (VR) en 3D à 360 degrés non seulement pour montrer au spectateur l’intérieur de la station spatiale, mais aussi pour les ajouter à son équipage.

« J’ai été complètement époustouflé par la façon dont je me sentais de retour dans l’espace et depuis mon retour [to Earth] à la mi-avril de cette année, j’avais envie et je manquais ce sentiment, donc c’était incroyable « , a déclaré l’astronaute de la NASA Jessica Meir. » Je ne voulais pas l’enlever. Je voulais juste rester là, flotter dans la coupole et regarder par la fenêtre et me souvenir à quoi cela ressemble. «

Tourné sur deux ans à l’aide de caméras spécialement conçues et avec un accès exclusif à l’équipage de la station spatiale, « Space Explorers: l’expérience ISS « est une série en quatre parties qui raconte ce que c’est que de vivre et de travailler à bord du laboratoire en orbite. En partie film, partie interactive, l’expérience ISS profite d’un nouveau type de narration pour engager son public avec le sujet à portée de main – presque littéralement, vous voudrez tendre la main et saisir des choses.

« Nous utilisons ce média pour emmener les gens dans des endroits où ils ne peuvent pas aller », a déclaré Félix Lajeunesse, co-fondateur et directeur créatif de Felix & Paul Studios, lors d’une interview à collectSPACE.com. « Pour nous, cela ne signifie pas nécessairement créer une expérience entièrement interactive où nous demandons au public d’appuyer sur des boutons et de faire d’autres choses comme dans un jeu. Nous restons du côté d’une expérience cinématographique, où ce que nous essayons vraiment de faire est nourrir un sentiment de présence pour notre public. «

«J’appelle cela la réalité virtuelle cinématographique», a déclaré Lajeunesse. «C’est un médium que nous découvrons encore à ce jour, et nous le faisons depuis huit ans maintenant. C’est donc une forme d’art relativement jeune, mais nous la poussons de plus en plus loin de projet en projet. maintenant nous sommes dans l’espace. «

Dans «Adapt», le premier des quatre épisodes de l’expérience ISS, les astronautes de la NASA Anne McClain, Christina Koch et Nick Hague, ainsi que l’astronaute de l’Agence spatiale canadienne David Saint-Jacques, présentent aux téléspectateurs la station spatiale alors qu’ils s’adaptent eux-mêmes à la vie en orbite. Bien plus que le talent à l’écran, les membres de l’équipe sont également devenus les cinéastes.

«Je pense que cela peut être décrit comme du cinéma collaboratif», a déclaré Saint-Jacques. «Félix et ses collègues sur le terrain avaient leur vision des scènes, mais vraiment les détails nous ont été laissés à bord. Tous les travaux que vous pouvez imaginer sur un plateau de tournage, nous faisions nous-mêmes, y compris des suggestions de scènes parfois. Et ils étaient vraiment ouverts d’esprit sur nos suggestions. «

« On avait l’impression que nous faisions le film, mais que nous étions entraînés par un professionnel sur le terrain », a-t-il déclaré.

Chaque scène a un point central – une direction dans laquelle l’action se déroule – mais comme l’équipe, le public doit également «s’adapter» à être entouré par la station dans toutes les directions. S’ils regardent « Adapt » à l’aide d’un casque VR, les téléspectateurs ont la possibilité de regarder au-dessus ou en dessous, de chaque côté ou derrière eux, même si l’histoire se déroule devant eux.

Une photo à 360 degrés de l’astronaute de l’Agence spatiale canadienne David Saint-Jacques travaillant à bord de la Station spatiale internationale. (Crédit d’image: Felix & Paul Studios)

«L’expérience ISS», cependant, ne se limite pas à la réalité virtuelle. À partir de jeudi 10 décembre, les invités visitant le Space Center Houston, le centre d’accueil du Johnson Space Center de la NASA, pourront regarder «Adapt» sur le plus grand écran 4K du Texas.

« Tout le monde n’a pas de lunettes de réalité virtuelle aujourd’hui. C’est une industrie et un marché en croissance exponentielle, mais la plupart des gens n’ont toujours pas ces lunettes à la maison », a déclaré Lajeunesse.

Les caméras de Felix & Paul Studios sur la station spatiale capturent un fichier maître si haute résolution qu’ils peuvent ensuite créer une caméra virtuelle en post-production pour convertir les images stéréoscopiques au format d’écran géant.

« Quand le public le verra sur grand écran, il les verra comme s’il y avait un cameramen professionnel formé pour opérer en microgravité et filmant les astronautes dans l’espace », a déclaré Lajeunesse. « Vous n’obtenez peut-être pas la profondeur 3D que nous avons dans la réalité virtuelle, mais vous avez toujours le sens de la » flottabilité « , ce sens cinématographique de la microgravité et du spectacle, car les films sur écran géant sont également extrêmement immersifs. »

Qu’il soit visualisé sur écran géant ou en VR, le « Adapt » de 24 minutes présente des coins rarement vus de la station spatiale, ainsi que de nouvelles façons de regarder ce qui est maintenant des vues très familières. Le public fait l’expérience de l’avant-poste lorsque toutes les lumières ont été éteintes et fait une pause pour flotter à l’intersection entre plusieurs modules. L’épisode amène également les téléspectateurs à la fenêtre pour regarder la Terre tourner ci-dessous. (Un prochain épisode comprendra la toute première séquence de réalité virtuelle à être filmée à l’extérieur de la station spatiale lors d’une sortie dans l’espace.)

L’expérience est si réaliste, et va si loin au-delà de ce qui était disponible auparavant, que Meir voit «l’expérience ISS» comme plus qu’un simple divertissement pour le public – c’est aussi un dispositif d’entraînement potentiel pour les futurs astronautes.

« C’est un outil tellement puissant, qui nous permettra de partager ce que nous avons vécu avec le public, avec nos amis et notre famille, et pour nous – nous nous souvenons et nous nous souvenons », a-t-elle déclaré. « Et pour nos besoins de formation également, il n’y a vraiment rien de tel. C’est tellement immersif et vous ramène vraiment là-bas dans cet environnement même. »

« Space Explorers: The ISS Experience », Episode 01 « Adapt » Episode est maintenant disponible pour les casques de réalité virtuelle sur le Magasin Oculus (pour les casques Oculus Quest et Oculus Rift uniquement).

Space Center Houston accueillera un table ronde virtuelle à propos de la création de «The ISS Experience» avec Félix Lajeunesse de Felix & Paul Studios, l’astronaute de la NASA Drew Morgan et l’astronaute de l’Agence spatiale canadienne David Saint-Jacques le 9 décembre le site Web du centre et chaîne YouTube.

Cliquez pour collecter ESPACE pour regarder des extraits de « Space Explorers: The ISS Experience ».