Shazam 2: Le réalisateur de Fury of the Gods partage des mots inspirants pour d’autres cinéastes introvertis

L’un des points les plus brillants du DCEU est le film de comédie de super-héros 2019 Shazam!, réalisé par David F. Sandberg. Le cinéaste a fait ses débuts sur les réseaux sociaux, réalisant de courts films d’horreur pour YouTube avant de se rendre à Hollywood. Sandberg a récemment publié une vidéo intitulée Pouvez-vous être un réalisateur introverti? dans lequel il a parlé du diagnostic d’autisme atypique à un jeune âge, de ses difficultés avec les tournées de presse en raison de sa nature introvertie et de la façon dont le travail acharné l’a aidé à réussir.

« Il y a toujours place à l’amélioration. Et comment pouvez-vous améliorer quelque chose? En le faisant encore et encore et encore […] Vous commencez par faire des films vraiment merdiques mais vous continuez et au fil des années, les films deviennent un peu moins merdiques […] Le dévouement peut souvent compenser un manque de talent inné. Mais c’est la partie délicate. Pas l’apprentissage. Le dévouement. Ne pas abandonner. Parce que le progrès n’est pas toujours linéaire. Il y aura des moments où ce que vous faites est pire que ce que vous avez fait auparavant et vous avez l’impression de reculer, mais ce n’est pas grave. Même dans ces moments-là, vous apprenez des choses qui pourraient être utiles plus tard. Ou vous apprenez ce qui ne fonctionne tout simplement pas pour vous. L’expérience n’est jamais un gaspillage. «

Sur les réseaux sociaux, David F. Sandberg est une présence effervescente, publiant fréquemment des vidéos de blagues et des messages concernant ses projets de films. Ceux-ci incluent une vidéo de la fin de Shazam! où la caméra fait un panoramique pendant le camée de Superman pour révéler un cou infiniment long, et publie de fausses critiques louant la suite de Shazam!, qui reste à faire.

Malgré son sens de l’humour manifestement bien développé, Sandberg admet dans sa nouvelle vidéo qu’il se sent épuisé chaque fois qu’il doit assister à des tournées de presse tout en faisant la promotion de ses films et préfère se concentrer sur son travail à la place. L’amour du cinéaste pour son métier est évident depuis ses débuts lorsqu’il réalisait des films d’horreur avec un budget nul avec un ou deux autres acteurs dans des lieux uniques.

Le chemin de Sandberg vers le succès à Hollywood, bien qu’il soit introverti, est inspirant pour d’autres cinéastes qui luttent avec l’agitation quotidienne de l’industrie cinématographique. Un signe classique d’introversion est de se sentir épuisé et fatigué par de longues périodes d’engagement social et d’avoir besoin de passer du temps seul pour se ressourcer. Selon Sandberg, ce temps d’arrêt calme peut être une bonne opportunité de travailler en paix sur de futurs projets.

Réalisé par David F. Sandberg, Shazam! met en vedette Zachary Levi dans Shazam, Jack Dylan Grazer dans Freddy Freeman et Asher Angel dans Billy Batson. Le film raconte l’histoire d’un enfant et de sa famille qui peuvent se transformer en super-héros magiques à l’aide d’un chant magique. La suite du film, Shazam! Fury of the Gods, devrait être publié le 2 juin 2023, après un long retard provoqué par le verrouillage mondial de 2020.

