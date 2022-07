Ainsi, vous pouvez facilement récupérer des conversations et des photos Instagram supprimées

Parfois, dans l’urgence, on perd son doigt et on efface trop. La bonne nouvelle est qu’il existe une solution.

Vous avez supprimé par erreur une conversation importante de votre Instagram et vous ne savez pas comment la récupérer ? Eh bien, ne désespérez pas parce que il y a une solution. Aujourd’hui, nous allons détailler trois manières différentes de récupérer des conversations et des photos Instagram suppriméesl’un d’eux gratuit (et aussi quelque peu limité) et un autre payant.

Supprimer accidentellement un chat ou une image Instagram C’est quelque chose qui est arrivé à tout le monde, mais, tout comme il est possible de récupérer des publications Instagram supprimées, récupérer une conversation supprimée n’a pas trop de mystère. Ça oui, il faut savoir faire.

Comment récupérer des conversations et des photos Instagram supprimées de l’application elle-même

Dans la plupart des cas, il sera possible d’accéder à toutes vos conversations Instagram, y compris celles supprimées, via le sauvegarde de l’application. En gros, il faudra télécharger une copie de vos données depuis le réseau social, chose que vous pouvez facilement faire depuis les paramètres de l’application. Pour cela:

Entrez votre profil Instagram.

Accédez aux paramètres (appuyez sur le bouton de vitesse).

Cliquez là où il est écrit « Confidentialité et sécurité ».

Une fois là-bas, allez dans l’option « Télécharger les données » et cliquez sur « Demander le téléchargement ».

Une fois cela fait, vous devrez vous authentifier à nouveau et le téléchargement commencera.

Bien sûr, si vous suivez cette méthode, vous devez tenir compte du fait que les données seront téléchargées dans un fichier zipvotre requête n’est donc peut-être pas la plus intuitive au monde.

Une autre option consiste à utiliser la propre « corbeille » d’Instagram, même s’il convient de noter qu’elle a son propre limites. Cette technique vous permettra de récupérer les publications que vous avez supprimées de votre profil, aussi bien les photos que les vidéos, de manière très simple. Facile. Le seul problème est que ne peut être utilisé que pendant une période de 30 jours depuis la suppression du contenu.

Si vous souhaitez (et pouvez) utiliser cette option, il vous suffit de suivre ces étapes :

Accédez aux paramètres Instagram sur le Web ou l’application.

Entrez l’option « Compte ».

Cliquer sur « Supprimé récemment ».

Et prêt! Dans cette section, vous trouverez toutes les photos, vidéos, bobines et publications IGTV que vous avez supprimées pendant la les 30 derniers jours.

Comment récupérer des photos Instagram de manière plus approfondie

oui pour n’importe quoi tu n’as pas réussi avec les méthodes conventionnelles, une très bonne idée est de essayez une solution tiercecomme par exemple UltData pour Android. C’est un logiciel développé par Tenorshare avec lequel nous pouvons récupérer des conversations et des photos Instagram supprimées de manière beaucoup plus profonde. Pour cela, en plus de télécharger et installer UltData pour Android sur votre PC ou Mac, vous devrez connectez votre android à l’ordinateur (il est important que vous le fassiez avec un câble USB d’origine). A partir de là, il vous suffit de suivre ces étapes :

Entrez UltData pour Android et cliquez sur « Récupérer les données perdues ».

Ensuite, activez le débogage USB sur votre mobile Android (activez d’abord les paramètres de développeur de votre Android, puis, dans les paramètres de développeur eux-mêmes, vous verrez l’option).

Autoriser le débogage depuis UltData sur votre Android (appuyez simplement sur « OK »).

Avec le mobile dûment connecté à l’équipement, vous n’aurez qu’à choisissez le type de fichiers que vous souhaitez récupérer . À partir de là, UltData pour Android commencera à exécuter une analyse.

. À partir de là, UltData pour Android commencera à exécuter une analyse. Après l’analyse, vous pourrez voir tous les fichiers que le programme a récupérés. Choisir ceux que vous souhaitez restaurer et c’est tout. Plus facile impossible.

Ci-dessous, nous vous laissons une petite galerie de photos avec le 5 étapes que nous avons décrit.

Il convient également de noter que Tenorshare UltData pour Android a un Essai gratuitdonc avant de payer quoi que ce soit, vous pouvez vérifier si c’est ce dont vous avez besoin ou non, bien que nous vous ayons déjà averti qu’il se vante d’avoir taux de réussite de récupération de données le plus élevé du secteur. Gardez à l’esprit que oui si les photos supprimées n’ont pas quitté Instagram il est fort possible que vous ne puissiez pas les récupérer.

Tenorshare UltData pour Android

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂