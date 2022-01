Shingeki no Kyojin : quand et à quelle heure regarder l’épisode 2 de la saison finale, partie 2

Animé

Après son retour consacré, le deuxième épisode est sur le point d’arriver et vous aurez toutes les informations nécessaires pour le voir au moment de sa première.

Shingeki no Kyojin : quand et à quelle heure voir l'épisode 2 de l'Ultime Saison, partie 2.

Shingeki no Kyojin a eu son retour triomphal le dimanche 9 janvier avec la première de la deuxième partie de sa dernière saison, étant l’un des anime et séries les plus attendus en général de 2022. Bien qu’il y ait eu des problèmes au moment de la publication en raison de l’effondrement et de la demande des fans, dans l’ensemble, la réponse a été plus que positive, mais il y a encore beaucoup plus à raconter dans le livre. épisode 2. Sachez à quelle heure il arrive dans votre pays !

Le premier chapitre du dernier lot s’appelait « Jugement » et présentait le synopsis suivant : « Il y a un soldat sous la pluie. A côté de lui, de la vapeur d’un titan, il émerge. Au même moment, Marley prépare une attaque surprise sur Shiganshina et les titans se mobilisent. Le titan fondateur et le titan blindé vont s’affronter autre. ‘Viens, Reiner' ». C’était la suite immédiate des événements qui ont culminé à l’écran en mars 2021.

Le début nous a amenés au moment où Hange trouver Lévi complètement blessé après avoir explosé dans le chariot avec Zeke, qui a récupéré et raconte avoir été aidée par une fille qui a modelé son corps dans un lieu inconnu et qui a senti que les années avaient passé. En rejoignant, il cherche à passer à l’étape suivante et c’est de se réunir avec Eren, qui a été surpris par l’arrivée des troupes de Marley sur l’île Paradis pour déclencher une nouvelle guerre.

Jelena Il demande au jeune Jaeger de se cacher pour ne pas l’attraper, mais il n’y prête pas attention et part pour une nouvelle bataille devant Reiner, accompagné cette fois de Galliard. Lorsque tout était en faveur du protagoniste, une munition de canon frappe la tête du titan, le laissant complètement vulnérable. Pendant, Armin, Mikasa et ses amis dans les cellules se préparent à aider qui était son ami, mais aussitôt les cris de douleur de Eren avant une nouvelle attaque Braun, laissant la suite pour le chapitre suivant.

+Quand regarder Shingeki no Kyojin final season part 2 episode 2 ?

L’épisode 2 de la deuxième partie de la quatrième saison qui clôturera l’histoire, intitulé « Sneak Attack », sera diffusé ce dimanche 16 janvier 2022. Un chapitre par semaine arrivera jusqu’à ce qu’il soit étendu aux 12 annoncés officiellement jusqu’à présent.

+Comment regarder Shingeki no Kyojin final season part 2 episode 2 ?

Vous pouvez voir le premier épisode de la dernière partie de la saison 2 le dimanche 16 janvier 2022 en HD et avec des sous-titres espagnols sur Crunchyrollmais seulement pour quiconque utilisateurs premium. Dans le cas où vous auriez une version gratuite, il faudra patienter une semaine pour qu’elle soit disponible.

+ À quelle heure Shingeki no Kyojin dernière saison partie 2 épisode 2 première?

Mexique: 14h45

Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 15h45

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 16h45

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 17h45

Espagne: 21h45

