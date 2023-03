Brendan Fraser: quelle est sa taille, son poids actuel et qui sont sa femme et ses enfants

célébrités

L’acteur est de retour avec la possibilité de se battre pour l’Oscar du meilleur acteur pour The Whale. En savoir plus sur vos données personnelles ci-dessous.

©GettyBrendan Fraser : quelle est sa taille, son poids actuel et qui sont sa femme et ses enfants.

La vie de brendan fraser Il a opéré un virage à 360 degrés ces derniers temps, puisqu’il s’est éloigné des lampes de poche d’Hollywood pendant des années, principalement à cause du harcèlement sexuel qu’il a subi et fait connaître en 2018, mais maintenant il est en train de se consacrer comme meilleur acteur dans le Oscars 2023 pour La baleine. Ses fans ont célébré son retour et c’est pourquoi ils veulent en savoir plus sur lui.

La mort de sa mère n’a pas été le seul impact que la star de George de la Jungle et de La Moria a reçu dans sa vie, puisqu’en 2003, lors d’un déjeuner de la Hollywood Foreign Association, l’entité qui décerne les Golden Globes, il a souffert de harcèlement sexuel par le journaliste Philip Berk. Compte tenu de cela, il a estimé que les téléphones avaient cessé de sonner à cause de ce qu’il avait vécu et que sa carrière était terminée. Cependant, cette année, il peut revenir à la gloire.

+ Quelle est la taille de Brendan Fraser ?

Selon vos données personnelles fournies, Brendan Fraser mesure 6 pieds 3 pouces. C’est-à-dire, 1 mètre avec 91 centimètres.

+Combien pèse Brendan Fraser?

L’un des grands défis de l’acteur est d’incarner le personnage de Charlie dans La baleine Il devait peser environ 136 kilogrammes, mais à cela s’ajoutait une combinaison prothétique qui augmentait encore de 150 kg. Après le tournage, Fraser a pu continuer son régime jusqu’à ce qu’elle pèse 95 kg. actuellement.

+Qui est la femme de Brendan Fraser ? Et ses fils?

La petite amie actuelle de l’interprète de 54 ans est Jeanne Moore, qu’il a présenté sur le tapis rouge de la Mostra de Venise l’année dernière. Elle est sa première compagne connue depuis le divorce avec l’actrice Afton Smith, avec qui il a trois enfants : Griffin Arthur Fraser (20 ans), Holden Fletcher Fraser (18 ans) et Leland Francis Fraser (17 ans).

C’est possible que brendan fraser Il a peut-être connu des jours meilleurs dans sa carrière, ce qui l’a amené à être une véritable star hollywoodienne, mais en ce moment, il est au milieu d’une résurgence qui pourrait le faire passer de l’ombre des grandes productions à ne rien faire de plus et rien. .moins d’un Oscar. Ce soir, on verra si le meilleur candidat se conforme et remporte le prix.

