Hannah Waddingham rejoint Mission Impossible: Dead Reckoning Part 2 Cast

Avec un battage médiatique et une anticipation explosifs qui continuent de croître autour des deux derniers épisodes de l’action d’espionnage de Tom Cruise qui dure depuis des décennies Mission impossible franchise épique, il ne fait aucun doute qu’un certain nombre d’acteurs voudraient faire partie de la série de films d’action la plus mémorable jamais réalisée. Il s’avère que le casting de Mission impossible : l’estime, partie 2 continue de croître. Selon un rapport de Collider, actrice acclamée Hannah Waddingham a été confirmé pour faire partie de l’ensemble du film final.





Christopher McQuarrie, le directeur de Mission Impossible : L’estime de soi Les parties un et deux se sont rendues sur son Instagram pour faire l’annonce officielle de l’arrivée d’Hannah Waddingham dans l’équipe du dernier film, bien que son rôle n’ait pas encore été annoncé. En fait, alors que Tom Cruise lui-même était à bord du navire de guerre USS George HW Bush pour filmer des scènes Dead Reckoning, deuxième partie, Hannah Waddingham était également à bord, soit sur le même navire, soit sur un navire similaire. La photo de McQuarrie la montre vraisemblablement dans son personnage, peut-être un membre d’équipage du navire. Une révélation de son rôle viendra probablement dans les mois qui suivront la première fin juillet de Dead Reckoning, première partie.

Waddingham est surtout connue pour son rôle de Rebecca Welton dans la série dramatique de comédie sportive en cours Ted Lasso, qui peut être visionné sur AppleTV+. Elle est également apparue dans saule (2022) redémarrage de la série, et le tant attendu Hocus Pocus 2 (2022) suite où elle a joué The Witch Mother qui a donné pour la première fois leurs pouvoirs aux Sanderson Sisters. Elle a également figuré dans la série comique originale de Netflix Éducation sexuelle.





À quoi s’attendre de Dead Reckoning

Alors que le public affluera certainement en masse à travers le monde pour assister à la finale en deux parties de la bien-aimée Mission impossible franchise, et la première partie devrait être diffusée partout le 14 juillet, on sait peu de choses sur l’intrigue de l’un ou l’autre film. Le premier teaser sorti il ​​y a quelques mois avant son autre film record Top Gun : Maverick a brossé un tableau inquiétant et bourré d’action du départ d’Ethan Hunt du FMI, que ce soit par choix ou non. En plus d’un aperçu de la cascade la plus dangereuse de l’histoire du cinéma, peu de dialogues ont été entendus qui auraient autrement donné un contexte. Tom Cruise veut clairement maintenir le battage médiatique autour du mystère et garder le public impatient de savoir comment son histoire se terminera.

Mission Impossible : L’estime de soi, première partie premières dans les salles le 14 juillet. Dead Reckoning, deuxième partie devrait faire ses débuts presque exactement un an plus tard, le 28 juin 2024.