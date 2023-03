Jenna Ortega avoue qu’elle a failli rejeter le rôle de Merlina pour cette incroyable raison

Netflix

Merlina est l’un des grands succès de Netflix, mais sa protagoniste Jenna Ortega était proche de ne pas accepter le rôle. Quel est le motif?

©NetflixJenna Ortega avoue avoir failli refuser le rôle de Merlina pour cette incroyable raison.

Jenna Ortega Elle est au meilleur moment de sa jeune carrière, puisqu’elle ne s’est pas seulement imposée comme l’une des principales actrices de films d’horreur, sa silhouette a également été catapultée dans le monde entier grâce à Merlin. Bien qu’aujourd’hui, aucun fan ne puisse imaginer ce personnage sans l’actrice, elle vient de confirmer qu’à plus d’une occasion, elle était sur le point de rejeter le rôle de la série de services de streaming. Netflix. Parce que?

De fin novembre à nos jours, l’émission basée sur la Famille Addams se classe parmi les contenus les plus vus de la plateforme. Les abonnés ont été captivés par cette nouvelle histoire de mercredi Addams en tant qu’étudiante à Never Again Academy pour maîtriser sa capacité psychique naissante pour arrêter une monstrueuse série de meurtres qui a terrorisé la ville et résoudre le mystère paranormal dans lequel ses parents se sont impliqués. il y a 25 ans.

+Pourquoi Jenna Ortega a presque rejeté le rôle de Merlina

Comme nous l’avons mentionné, les fans du spectacle de mystère et de comédie noire ne pouvaient pas imaginer un autre interprète à la place du personnage principal, mais c’était une possibilité réelle, puisque l’actrice elle-même a pensé à refuser le rôle emblématique. Selon les déclarations de jenna pour Les temps du Royaume-Uni, Au début, il a refusé, pensant que faire trop de télévision pouvait éclipser d’autres emplois..

« J’ai fait tellement de télévision dans ma vie, tout ce que j’ai toujours voulu faire, c’est le cinéma. »a dit ortega. Puis il a ajouté : « J’avais peur que si je m’inscrivais à une autre émission télévisée, cela pourrait m’empêcher de faire d’autres emplois que je voulais vraiment et qui me tenaient vraiment à cœur. ». Vous avez sûrement perdu quelques papiers, mais on peut dire que vous avez pris la bonne décision en rejoignant le succès de Netflix.

En dehors des critiques mitigées à positives, Merlin Elle s’est imposée comme la deuxième série anglophone la plus regardée de l’histoire de la plateforme, derrière choses étranges. De plus, il est resté le plus regardé au monde pendant six semaines consécutives, a battu plusieurs records d’audience Nielsen aux États-Unis et a augmenté sa popularité sur TikTok avec des défis amusants recréant la danse du protagoniste.

