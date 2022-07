Emma Mackey révèle à quoi ressemblait la soirée pyjama du casting de Barbie

CÉLÉBRITÉS

Le film réalisé par Greta Gerwig et interprété par Margot Robbie a travaillé sur la chimie de son casting d’une manière particulière. L’actrice de Sex Education a révélé comment s’était déroulée la grande fête !

© Warner Bros. / NetflixMargot Robbie et Emma Mackey incarnent Barbie.

Les nostalgiques savent très bien quel est le film le plus attendu de 2023. Ce n’est rien de moins que Barbiele film réalisé par Greta Gerwig qui promet de reprendre l’essence de la poupée la plus célèbre du monde, en l’associant à des thèmes actuels et à un casting de luxe. est-ce le action en direct jouera margot robbiequi a déjà été vue dans les premiers aperçus et qui s’avère être l’actrice parfaite pour mener ce rôle.

L’interprète a non seulement été choisie pour son incroyable ressemblance physique avec Barbie, mais elle l’a aussi obtenu grâce à son excellent travail ces dernières années. Le Loup de Wall Street, Il était une fois à Hollywood Oui escouade suicide Ce ne sont là que quelques-unes des productions dans lesquelles il a excellé pour obtenir ce premier rôle qui fait déjà parler. Mais vous ne serez pas seul ! De plus, il accompagne Ryan Gosling dans la peau de Ken.

Les images du tournage de ces dernières semaines ont montré des costumes saisissants qui montrent que ce sera un film plein d’enthousiasme. Il est courant de trouver des vidéos de ses protagonistes s’amusant sur le plateau. Comment ont-ils obtenu cette alchimie ? Emma Mackeyl’actrice qui s’est démarquée en tant que Maeve dans éducation sexuellefait également partie du casting et a raconté une expérience clé pour y parvenir.

« Dès le début, nous avions une soirée pyjama pour les Barbies, ce qui impliquait de jouer avec Scott Evans et Ncuti Gatwa. Nous jouons au tennis de table. Normalement, je ne joue pas, car je suis très compétitif et je me fâche. Mais Scott et moi étions les meilleurs. »a expliqué à propos de ce casting qui comprend également les performances de America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Michael Cera, Kingsley Ben-Adir, Issa Rae et Alexandra Shipp.

En dialogue avec Empire, il a soutenu: « Barbie est légère, amusante, idiote, américaine et rose ». De cette façon, il est clair que le plaisir et la chimie dans le casting sont les clés pour faire le action en direct par Greta Gerwig – avec script également par Noé Baumbach– une histoire qui semble superficielle, mais qui cache un potentiel important.

