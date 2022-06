WhatsApp copie Telegram pour la énième fois avec sa nouvelle fonctionnalité : l’emoji cœur sera géant et battra

Partager

WhatsApp prévoit d’animer des emojis dans les chats : l’emoji cœur sera l’un des premiers à être mis à jour.

Meta, la société derrière WhatsApp, a depuis longtemps décidé augmenter le taux de mises à jour à venir à la mise à jour, dans le but d’introduire de plus en plus de nouveautés et plus fréquemment. Récemment, nous avons vu comment l’application de messagerie a reçu des fonctions aussi utiles que la possibilité de transférer des chats d’Android vers iOS, ou plusieurs nouveaux outils dans la fonction d’appel vocal.

Certaines des nouveautés qui sont arrivées dans l’application sont, clairement, inspiré des fonctions déjà présentes dans d’autres applications de messagerieprincipalement Télégramme.

L’emoji du cœur de WhatsApp est sur le point de changer

À la fin de l’année dernière, nous avons déjà avancé l’intention de WhatsApp de copier Telegram et d’introduire emojis animés dans les chats, en commençant par l’emoji du cœur. Plusieurs mois se sont écoulés depuis l’apparition des premiers indices qui pointaient vers l’arrivée de cette nouveauté, et tout semble indiquer que, désormais, le moment est presque venu d’accueillir cette fonction.

Comme ils ont pu le vérifier dans WABetaInfoun portail spécialisé dans l’actualité de WhatsApp, le emojis de coeur animés surdimensionnés sont réapparus dans l’application.

La signification des emojis WhatsApp

Actuellement, seulement emoji coeur rouge affiche cette animation et apparaît en grande taille lorsqu’il est envoyé dans un message. Cependant, avec une future mise à jour, tous les emojis cardiaques auront le même effet de mouvementtout comme cela se passe sur Telegram.

Très probablement, la nouveauté atteindra l’application dans les prochaines semaines, en commençant par la version bêta de WhatsApp avant de passer à la version définitive de l’application de messagerie. Une fois disponible, il vous suffit de télécharger la dernière version de WhatsApp pour profiter des changements.

