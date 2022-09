Brad Dourif et Jennifer Tilly révèlent leur moment Chucky préféré

Chucky est sur le point de faire à nouveau des ravages dans la deuxième saison de la série de Don Mancini basée sur la poupée tueuse qui a fait ses débuts en 1988 Un jeu d’enfant. Après avoir été rattrapé par l’ère Video Nasty, Chucky, exprimé par Brad Dourif, est sorti de l’autre côté en 1998. Mariée de Chucky, qui a fait l’ajout génial de Jennifer Tilly dans le rôle de Tiffany. Maintenant, après plusieurs autres films, le couple est de nouveau ensemble dans Chuckyet les acteurs derrière eux ont discuté de l’héritage de Chucky, notamment en révélant quel a été leur moment le plus emblématique de toute la franchise.





Avec de nombreux moments à choisir, alors qu’ils s’exprimaient devant le panel de la Television Critics Association pour la série télévisée, Dourif et Tilly se sont remémorés leurs 24 années de collaboration dans le cadre de la Un jeu d’enfant franchise et leur moment préféré de tous, qui est aussi l’un des moments les plus bizarres et comiques surréalistes de toute la saga. Dourif a expliqué :

FILM VIDÉO DU JOUR

« La nuit où Chucky a eu de la chance. Parce que j’étais choquée. Quand Chucky a fait l’amour, je ne m’attendais pas à être choquée, mais j’étais tellement choquée et ravie. C’était amusant de travailler avec Jennifer parce que j’avais l’impression de travailler toute seule. , mais ce n’est pas la question. Quoi qu’il en soit, c’était mon moment préféré. J’ai vu les deux poupées avoir des relations sexuelles, et même si vous savez que Jennifer et moi avons fait tout cela… voix seulement pour tout cela. »

Tilly a ajouté ses propres réflexions sur la scène en question, rappelant à tout le monde ses lignes improvisées hilarantes et celles de Dourif qui ont vraiment élevé le tout à un niveau d’or de comédie d’horreur. Dit-elle:

« C’était vraiment amusant parce que la façon dont nous travaillons, Brad et moi étions dans des cabines adjacentes, donc nous improvisons, et j’ai improvisé, parce qu’elle n’a pas été adulte depuis si longtemps, ‘Avez-vous un caoutchouc?’ et puis Brad a improvisé « Caoutchouc ? Regarde-moi bébé. Je suis tout en caoutchouc », alors ils ont eu des rapports sexuels non protégés, ce qui a conduit à une grossesse non planifiée qui est une leçon pour les enfants… Le sexe avec une poupée est différent du vrai sexe, mais c’est très amusant, surtout quand c’est avec Brad. »





Chucky La saison 2 voit le retour de Glen / Glenda, le résultat de cela Mariée de Chucky Scène

Photos de voyous

La première saison de Chucky inclus beaucoup de rappels à l’original Un jeu d’enfant films, ainsi que l’insertion de personnages plus tard dans la série. Alors que Jennifer Tilly jouait principalement la version humaine de son personnage dans la série, la forme de poupée de Tiffany est entrée en jeu vers la fin de la saison et reviendra pour une réunion avec Chucky dans la saison 2.

L’acteur non binaire Lachlan Watson se joindra également au chaos, qui assumera les rôles de l’enfant de Chucky et Tiffany, Glen/Glenda. Le personnage a déjà été taquiné dans la dernière bande-annonce de la série et arrivera dans toute sa splendeur dans Chucky saison 2 lorsque l’émission revient sur SYFY / USA Network le 5 octobre 2022.