Les crocodiles sont restés en grande partie inchangés depuis les 200 derniers millions d’années

Tendance FP11 janv.2021 09:46:48 IST

Une nouvelle recherche menée par des scientifiques britanniques de l’Université de Bristol a révélé que les crocodiles existaient en grande partie inchangés depuis 200 millions d’années, survivant aux dinosaures ainsi qu’à d’autres espèces de flore et de faune qui ont été anéanties par un astéroïde qui s’est écrasé dans la péninsule du Yucatan vers 66 millions d’années. depuis. Selon un communiqué publié par l’Université de Bristol, les scientifiques ont maintenant expliqué comment les crocodiles suivent un modèle d’évolution connu sous le nom d ‘«équilibre ponctué». L’analyse de l’auteur principal de l’étude, le Dr Max Stockdale, montre que l’utilisation d’un algorithme d’apprentissage automatique a permis de trouver une estimation des taux d’évolution.

Stockdale a déclaré que le taux d’évolution est la quantité de changement qui se produit sur une période de temps donnée.

Pour leur étude, les chercheurs ont mesuré la taille corporelle, ce qui est important car elle montre la vitesse de croissance des animaux, la quantité de nourriture dont ils ont besoin, la taille de leur population et la probabilité qu’ils s’éteignent.

Selon les auteurs de l’étude, leurs résultats montrent que la diversité limitée des crocodiliens et leur manque apparent d’évolution sont dus à un rythme d’évolution plus lent. Selon eux, il semble que les crocodiles soient parvenus à un plan corporel très efficace et suffisamment polyvalent pour qu’ils n’aient pas besoin de changer ou d’évoluer pour survivre.

Les chercheurs ont déclaré que la polyvalence pourrait être une explication de la raison pour laquelle les crocodiles ont survécu à l’impact des météores à la fin du Crétacé. Les crocodiles se développent généralement mieux dans des conditions plus chaudes car ils sont mieux en mesure de contrôler leur température corporelle et ont besoin de la chaleur de l’environnement.

Comme le climat à l’époque des dinosaures était plus chaud, il y avait beaucoup plus de variétés de crocodiles qu’aujourd’hui. Le Dr Stockdale a ajouté qu’il est fascinant d’étudier à quel point une relation complexe existe entre la terre et les êtres vivants qui y vivent. Il a poursuivi en disant que les crocodiles avaient trouvé un mode de vie suffisamment polyvalent pour s’adapter aux changements environnementaux survenus depuis l’époque des dinosaures.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂