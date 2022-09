Captain America 4 Star Tim Blake Nelson parle de son retour au MCU en tant que leader

L’incroyable Hulk la star Tim Blake Nelson reprendra le rôle de Samuel Sterns dans Captain America : nouvel ordre mondial. Révélé à J23 (via The Direct), Nelson, dont le personnage a été vu pour la dernière fois se transformer en son alter ego supervillain, The Leader, a discuté de rejoindre le Capitaine Amérique suite et retour dans l’univers cinématographique Marvel après tout ce temps.





« Je suis ravi. Marvel fait partie de l’histoire du cinéma et que je puisse en faire partie est un honneur absolu et merci de rester avec le leader. »

Tim Blake Nelson a fait ses débuts au MCU en 2008 L’incroyable Hulk, au cours de laquelle son personnage, le biologiste cellulaire Samuel Sterns, a tenté de guérir Bruce Banner de sa grosse maladie verte. La dernière fois que le public a vu Sterns, sa tête avait atteint une taille mutante après qu’une partie du sang de Bruce Banner ait coulé sur une blessure à la tête. Pour les fans de Marvel Comics, cela a été un indice majeur que Sterns se transformera en The Leader, un méchant à la peau verte, un crâne géant, une superintelligence et une télékinésie. Un indice que nous avons tous attendu plus d’une décennie pour voir se concrétiser.

Alors que les détails de l’intrigue de Captain America : nouvel ordre mondial sont généralement gardés secrets, le réalisateur Julius Onah a révélé que le méchant de Nelson jouera un rôle clé en décrivant The Leader comme « réel et intense » et « terriblement intelligent ».

« L’une des choses qui m’a vraiment attiré vers ce projet est que The Leader est un homme qui opère à partir de l’intellect. Et c’est tellement génial d’avoir un adversaire qui travaille avec cet incroyable intellect pour vraiment mettre Sam [Wilson] à travers l’essoreuse dans cette histoire. »





Captain America : nouvel ordre mondial Will Center sur Sam Wilson suite aux événements de Le faucon et le soldat de l’hiver

Plus de détails concernant Captain America : nouvel ordre mondial sont assez minces sur le terrain à l’heure actuelle, bien qu’il ait été rapporté que Le faucon et le soldat de l’hiver le créateur Matt Spellman et l’écrivain Dalan Musson seront impliqués dans le projet. L’histoire devrait s’appuyer sur et poursuivre les événements vus pour la dernière fois dans la série Disney +, explorant comment la prise du rôle de Captain America a affecté Sam Wilson.

Anthony Mackie reprendra le rôle de Sam Wilson alias Captain America, avec Danny Ramirez et Carl Lumbly prêts à reprendre leurs rôles respectifs de Joaquin Torres et Isaiah Bradley de Le faucon et le soldat de l’hiver.

Des rumeurs ont également affirmé que Wilson se battrait avec un méchant Marvel un peu moins connu, Sinthea Shmidt AKA Sin, la fille de l’ennemi juré de Steve Rogers, The Red Skull.

Le réalisateur Julius Onah a récemment décrit Captain America : nouvel ordre mondial comme « un thriller paranoïaque avec Sam [Wilson] au centre de celui-ci », ajoutant,« il est maintenant dans cette position où il est un leader et il doit faire face à ce défi de ce que signifie diriger un groupe de personnes qui lui tient vraiment à cœur. Pour Sam, avant, il faisait partie d’une équipe, mais maintenant être à la tête d’une équipe est une nouvelle série de défis, donc son parcours dans ce film est vraiment à ce sujet. »

Captain America : nouvel ordre mondial est maintenant en pré-production, le tournage devrait commencer au début de l’année prochaine. Captain America : nouvel ordre mondial est prévu pour le 3 mai 2024.