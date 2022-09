Trouver des filtres Instagram : comment trouver des filtres d’histoire et des effets amusants

Avec des filtres et des effets, vous pouvez rendre vos histoires divertissantes et créatives sur Instagram. Vous avez trouvé un effet amusant sur un compte Instagram et souhaitez également l’utiliser ? Nous allons vous montrer comment trouver et utiliser des filtres d’histoire.

Rechercher des filtres dans la galerie d’effets



Dans la galerie d’effets, vous trouverez de nombreux filtres.



Image : © Capture d’écran 45secondes.fr/Meta 2022



Les filtres et effets standard ne suffisent-ils pas pour vos bobines et vos histoires ? Un petit détour vous amène à la galerie d’effets. Ici, vous avez accès à de nombreux filtres et effets.

Ouvrez le panneau de la caméra sur Instagram pour créer une histoire ou une bobine. Appuyez une fois sur l’écran pour faire apparaître les bulles de filtre ci-dessous. Balayez tout le chemin vers la droite jusqu’à l’icône de loupe « Parcourir les effets ». Appuyez sur la loupe pour ouvrir la galerie d’effets. Recherchez des filtres dans différentes catégories ou utilisez la fonction de recherche classique en haut à droite. Appuyez sur le filtre souhaité, puis sur Essayer.



Vous pouvez essayer tous les filtres sur Instagram au préalable.



Image : © Capture d’écran 45secondes.fr/Meta 2022



Vous pouvez également enregistrer le nouveau filtre afin de le retrouver plus rapidement. Pour ce faire, appuyez sur l’icône du drapeau à côté de « Essayez-le ». Vous pouvez maintenant toujours trouver le filtre en tant que filtre standard dans les bulles de filtre à l’extrême gauche. Il se trouve également dans la galerie d’effets sous « Enregistré ».

Trouvez des filtres d’histoire à travers les profils Instagram



Vous pouvez utiliser le symbole astérisque pour découvrir des filtres d’histoire sur d’autres chaînes Instagram, puis les essayer.



Image : © Capture d’écran 45secondes.fr/Meta 2022



Si vous avez découvert des filtres et des effets amusants ou créatifs sur d’autres profils Instagram, vous pouvez facilement les enregistrer et les essayer par vous-même. Voici comment ça fonctionne:

Visitez le profil Instagram souhaité. Appuyez sur l’icône étoile. Trouvez une vidéo et appuyez sur « Essayer » pour tester le filtre.

Rechercher des filtres dans les histoires et les bobines

En faisant défiler les histoires et les bobines sur Instagram, vous rencontrerez sûrement différents filtres et effets. Une fois qu’un filtre a été utilisé, vous pouvez également l’essayer.

Rechercher des filtres dans les histoires: Le nom du filtre (avec des astérisques) s’affiche juste en dessous du nom du profil – si un filtre a été utilisé. Appuyez sur l’icône « supérieur à » à côté du nom du filtre, puis appuyez sur « Essayer ». Vous pouvez également appuyer sur Enregistrer l’effet. Le filtre sera alors affiché comme filtre par défaut dans les bulles de filtre ou dans la galerie d’effets sous « Enregistré ».

Rechercher des filtres dans les bobines : Le nom du filtre (avec des astérisques) apparaîtra au-dessus du nom du profil Instagram – si un filtre a été utilisé. Appuyez sur le nom, puis sur Utiliser l’effet en bas. Vous pouvez également appuyer sur l’icône du drapeau en haut à droite. Le filtre sera alors affiché comme filtre par défaut dans les bulles de filtre ou dans la galerie d’effets sous « Enregistré ».

sommaire