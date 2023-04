Love & Death : à quoi ressemblera le personnage de Jesse Plemons dans la série HBO Max

in

Elizabeth Olsen partage le rôle principal dans Love and Death avec Jesse Plemons. Qui incarnerez-vous dans cette mini-série basée sur de vrais événements ?

© HBOMaxElizabeth Olsen et Jesse Plemons jouent dans Love & Death.

Après le succès dans Marvel avec WandaVision, elizabeth olsen reviendra sur le petit écran pour jouer dans une série inspirée de faits réels. Il s’agit de Aimer la mortqui arrivera à la fin de ce mois à HBO Max. Elle ne sera pas seule : parmi les rôles principaux elle l’accompagne également Jesse Plemons. Quel sera votre rôle dans cette production tant attendue ?

La plateforme de streaming commencera à diffuser Amour et mort commencer ensuite 27 avril. À cette date, il diffusera ses trois premiers épisodes, puis poursuivra avec une sortie hebdomadaire jusqu’à atteindre la grande finale le 25 mai. Avec un total de 7 chapitres, il promet d’être un drame fascinant qui offrira un casting de luxe et une histoire engageante.

+ Quel est le rôle de Jesse Plemons dans Love & Death de HBO Max

La minisérie de david e kelley est inspiré du livre Preuve d’amour : une histoire vraie de passion et de mort en banlieueainsi que dans la collection d’articles du Texas Monthly (Amour et mort dans Silicon Prairie, parties I et II). C’est pourquoi certains utilisateurs de HBO Max ont déjà pu anticiper ce qui s’annonce comme le prochain grand succès du service d’abonnement.

Sous la direction de Lesli Linka Glatterla série raconte l’histoire de deux couples dévoués : Candy et Pat Montgomery, et Betty et Allan Gore. Le synopsis officiel indique : «Ils profitent de leur vie dans une petite ville du Texas, mais leur tranquillité est troublée par une liaison extraconjugale qui déclenche un acte violent avec une hache.”.

Ainsi, Jesse Plemons sera chargé de donner vie à Allan Gore. L’histoire se déroule en 1980, lorsque Betty décide de demander à sa voisine Candy si elle est en couple avec son mari. De cette façon, Montgomery décide de la tuer de 41 coups de hache, provoquant un émoi dans la ville. Pour cela, ils participeront également au casting Lily Rabe, Patrick Fugit, Krysten Ritter, Tom Pelphrey, Keir Gilchrist et Elizabeth Marvel.

