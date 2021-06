Jonny Lee Miller signe pour The Crown

Jonny Lee Miller Il a une longue carrière à 48 ans, mais sans aucun doute l’une des raisons pour lesquelles il est célèbre est sa romance avec Angelina Jolie entre 1996 et 1999. L’acteur britannique faisait la une des médias la semaine dernière lorsqu’il a été vu avec son ex-femme. à New York et était encore ce matin, bien que pour une raison professionnelle : a été réservé pour la cinquième saison de The Crown sur Netflix. Quelles journées chargées, Jonny !

Les retrouvailles du couple d’acteurs ont été une bombe totale à la mi-juin car elles se sont produites en plein procès qui confronte le protagoniste de Maléfique à son ex-mari Brad Pitt. Les deux artistes ont été vus entrer dans un appartement et partager une soirée dans la Grosse Pomme. Les rumeurs d’une réconciliation à la manière de Jennifer Lopez et Ben Affleck n’ont pas attendu.

La Couronne souhaite la bienvenue à Jonny Lee Miller (@TheCrownNetflix)



Cependant, la concentration de Lee Miller au cours des dernières heures n’était pas seulement sur son ex-petite amie. Loin de là, il vient de fermer son incorporation à The Crown avec le rôle de Premier ministre John Major. Un horaire chargé suivra car en juillet débute le tournage de la saison 5 de l’événement britannique.

John Major (à droite) en 1996 (getty)



Qui est Jean Major ?

Le personnage aura de nombreuses scènes à côté de celle de Isabelle II, qui sera interprété par Imelda Staunton. C’était le successeur de Margaret Thatcher au 10 Downing Street, où il exerçait ses fonctions depuis 1990 à 1997. Bien que physiquement il existe des différences marquées entre l’acteur et l’ancien mandataire, l’âge est similaire car Major a pris le pouvoir à l’âge de 47 ans.

En plus des artistes déjà nommés, le casting confirmé des nouveaux épisodes est complété par : Lesley Manville (princesse Marguerite), Jonathan Pryce (Prince Philippe), Elizabeth debicki (Princesse Diana), Dominique ouest (Prince Charles) et olivia williams (Camilla Parker Bowles).