Boruto Naruto Next Generations Episode 277 Date de sortie, compte à rebours, où regarder – Tout ce que vous devez savoir

Récemment, de nombreuses personnes souhaitent connaître la date de sortie de l’épisode 277 de Boruto Naruto Next Generations. Après avoir regardé tous les épisodes précédemment publiés de cette série animée, les fans sont maintenant plus enthousiastes à l’idée de savoir ce qui va se passer ensuite dans le prochain épisode. Nous sommes donc ici pour fournir tous les détails dans ce guide séparé.

Dans cet article, nous couvrirons toutes les informations importantes concernant la date de sortie de l’épisode 277 de Boruto Naruto Next Generations. Ici, nous vous informerons également d’autres informations telles que Comment regarder cette série dans différentes régions, la liste des épisodes, les détails de la distribution et bien plus encore. Nous vous recommanderons donc à tous de lire cet article jusqu’à la fin.

C’est un anime japonais et il est basé sur un nom de série manga qui a été écrit par Ukyō Kodachi et Masashi Kishimoto. Plus tard, cette série de mangas a été adaptée pour la production d’anime. Le premier épisode de cet anime est sorti le 5 avril 2017.

L’intrigue de cet anime suivra un personnage nommé Boruto. Naruto était un jeune shinobi avec une compétence incorrigible pour les méfaits. Cette série animée est très intéressante et après avoir regardé tous les épisodes précédemment publiés, les fans de cette série animée recherchent la date de sortie de l’épisode 277 de Boruto Naruto Next Generations. Alors parlons-en maintenant dans le paragraphe ci-dessous.

Date de sortie de l’épisode 277 de Boruto Naruto Next Generations

Maintenant, enfin, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 277 de Boruto Naruto Next Generations. Le nom de cet épisode est « Disappearing Life » et il sortira le 27 novembre 2022. Si vous êtes vraiment intéressé à regarder ce dernier épisode, nous vous suggérerons tous de marquer cette date sur votre calendrier. Comme vous pouvez le voir, votre esprit va bientôt s’arrêter.

Où diffuser Boruto Naruto Next Generations

Maintenant, si vous ne savez pas comment regarder cet anime, nous sommes là pour vous aider. Le réseau officiel au Japon est TXN et pour l’Australie, il est disponible sur ABC Me. Aux États-Unis, vous pouvez regarder cet anime sur Adult Swim. De nombreux amateurs d’anime aiment regarder leur anime préféré sur des plateformes en ligne, donc pour le streaming, il est disponible sur Hulu et Ntflix. Gardez une chose à l’esprit que la disponibilité de cet anime variera en fonction de votre région.

Liste des acteurs

Maintenant, nous allons partager la liste des acteurs de cette série animée.

Yuko Sanpei dans le rôle de Boruto Uzumaki

Kokoro Kikuchi comme Sarada Uchiha

Ryûichi Kijima dans le rôle de Mitsuki

Amanda Céline Miller dans le rôle de Boruto Uzumaki

Junko Takeuchi dans le rôle de Naruto Uzumaki

Cherami Leigh dans le rôle de Sarada Uchiha

Kenshô Ono dans le rôle de Shikadai Nara

Shôtarô Morikubo dans le rôle de Shikamaru Nara

Shin’ya Hamazoe comme Iwabee Yuino

Robbie Daymond comme Mitsuki

Ryô Nishitani dans le rôle de Metal Lee

Derniers épisodes de cet anime

Dans ce paragraphe, nous allons partager les derniers épisodes de cette série animée.

271. L’île de la trahison

272. Les étudiants s’unissent !

273. Adieu, Académie !

274. Un faucon incapable de voler

275. Dans le ciel à nouveau

276. Bienvenue dans le labyrinthe

277. Disparition de la vie

278. Chaises musicales

Le dernier mot

Ici, nous allons terminer cet article et nous espérons vraiment que vous avez toutes vos réponses concernant la date de sortie de l’épisode 277 de Boruto Naruto Next Generations, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Alors, attendez la date indiquée pour regarder cet épisode. Si vous avez des questions concernant Boruto Naruto Next Generations Episode 277 Date de sortie dans votre esprit, vous pouvez nous poser vos questions ci-dessous dans la section des commentaires. Nous vous répondrons dès que possible.

