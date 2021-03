« WandaVision »: ce qui est arrivé à White Vision

Le showrunner de « WandaVisionJac Schaeffer explique pourquoi la fin n’avait pas la bonne résolution pour White Vision. Pour une série qui a commencé par des hommages classiques, « WandaVisionCela a sûrement eu une fin épique. Il s’agit de la première série Marvel sur Disney Plus qui a commencé en janvier, se terminant le week-end dernier après des théories et des rediffusions sans fin.

Le MCU il a toujours été audacieux. Malgré sa dépendance fréquente à la formule, son existence même, une série d’histoires racontées sur plus d’une décennie à partir de plusieurs films interconnectés, ne ressemble à rien d’autre. Il n’est donc pas surprenant que « WandaVision » soyez aussi audacieux et expérimental.

Cependant, la première véritable aventure du MCU à la télévision se transforme constamment entre la comédie de situation surréaliste, le mystère de casse-tête et le drame de super-héros, indiquant que la confiance de merveille dans un monde après « Avengers: Fin de partie » toujours fort.

Libre d’écrire vos propres règles, « WandaVision » va dans des endroits que peu de gens auraient attendus de la plus grande franchise du monde à explorer, et la plupart du temps ses thèmes de douleur et d’amour entre Wanda Maximoff Oui Vision vous aider à trouver votre équilibre. Mais, Qu’est-il arrivé à White Vision? Pourquoi la série s’est-elle terminée de cette façon? C’est tout ce que l’on sait.

QU’EST-IL ARRIVÉ À LA VISION BLANCHE SUR «WANDAVISION»?

Vision pourrait revivre grâce à White Vision (Photo: Disney Plus)

Le dernier épisode, bien nommé « La finale de la série », a offert la fermeture de divers points de l’intrigue, mais en a apparemment laissé autant en suspens. Pour n’importe quelle série, ce serait incroyablement frustrant. Cependant, comme « WandaVision » fait partie de MCU, d’autres explications pourraient émerger plus tard.

Un fil conducteur particulier, dont les fans ont discuté ces derniers jours, est celui de Vision blanche. L’avant-dernier épisode de « WandaVision « a révélé que ÉPÉE avait créé une nouvelle version de Vision parfaitement calibré pour être une arme sans sentiments.

La fin a alors vu Vision blanche Oui Vision créé par les pouvoirs de Wanda Affrontez-vous dans une bataille épique. Wanda C’est compris Vision blanche cessera de se battre en déverrouillant les données contenant les souvenirs de la syntezoïde avant « Avengers: guerre à l’infini « . Il semblait que Vision blanche retournerait à Wandamais au lieu de cela, il s’est envolé.

En 1989, John Byrne a présenté Vision Quest, un arc publié dans la série de bandes dessinées Avengers: West Coast des numéros 42 à 45. (Photo: Disney +)

Les membres du public ont remis en question la décision de Wanda d’ignorer où il est allé Vision blanche, Y Schaeffer a abordé cela. Elle a parlé avec CinemaBlend après la fin de la série et a expliqué pourquoi elle avait choisi de ne pas continuer avec lui. En fin de compte, tout se résumait au ratio de Vision blanche avec Wanda ou son absence. Schaeffer Il a dit:

« Il n’y a pas de scène d’où il est Vision blanche dans le monde parce que le fait est qu’il n’est pas son homme. Ce n’est pas l’homme avec qui elle a eu des enfants. Ce n’est pas celui qui a été dans le monde avec elle. Ce n’est pas celui qui a dit au revoir sur une colline Wakanda. C’est le corps et les données. Donc, pour les besoins de moi-même et de mon travail sur la série, et sur quoi je me concentre, où cela se termine est une réflexion après coup sur l’histoire proprement dite.

«WandaVision» a été un véritable succès Disney +. (Photo: Marvel)

L’équipe créative derrière « WandaVision « a réitéré que, par essence, la série concerne Wanda et ta douleur. En conséquence, certaines des choses que les fans espéraient être importantes ont fini par être non essentielles simplement parce qu’elles sont arrivées à la deuxième place lors du voyage de Wanda.

Qui comprend Vision blanche. Son existence continue dans le MCU, ce qui signifie qu’il pourrait réapparaître à un moment donné dans le futur, mais lorsqu’il s’agit des derniers moments de « WandaVision « , il y avait des questions plus urgentes à régler. Vision blanche Je pourrais avoir les souvenirs de Vision original, mais toujours pas le même Vision qui aime Wanda.

Paul Bettany et Elizabeth Olsen, stars de « WandaVision ». (Photo: Disney +)

Le paradoxe de Navire Theseus c’est encore plus pertinent maintenant. Bien qu’il y ait eu beaucoup d’excitation autour des débuts de Vision blanche, le personnage a suscité beaucoup de controverse. Pourtant, on espère que même après tout cela, l’histoire de la MCU de Vision blanche Pas encore fini. Il y a tellement plus à explorer avec lui et j’espère merveille en tiendra compte.

QU’EST-CE QUI SUIT POUR LA VISION BLANCHE DANS LE MCU APRÈS WANDAVISION?

White Vision pourrait à nouveau jouer un rôle dans le MCU. (Photo: Disney +)

Depuis les débuts de Vision de dedans « Avengers: l’ère d’Ultron « , le syntezoïde il a été un homme de nombreuses morts. Dans un acte de désespoir Vision a demandé à sa propre petite amie de détruire le Pierre de l’esprit dans sa tête avant Thanos Je pourrais mettre la main dessus.

Malgré que Wanda Maximoff obéi, Thanos pourrait remonter le temps et tuer Vision lors du retrait de la pierre. Hanté par la douleur Wanda se sont enfuis dans la maison qu’elle et Vision avait prévu de partager et de recréer leur amant en utilisant l’énergie du Pierre de l’esprit infusé en elle.

White Vision a été activé pour percer l’hex de Westview et affronter la version de Vision. (Photo: Disney +)

Bien que la vision créée par Wanda initialement pas conscient que quelque chose ne va pas, devient rapidement suspect, et « WandaVision « C’est tellement l’histoire de la découverte de soi de Vision comme l’histoire de Wanda Continuer. Pour compliquer les choses, « WandaVision » présente une contrepartie sous la forme de Vision blanche.

Si les sentiments de Vision par Wanda sont revenus avec leurs souvenirs, puis le Vengeur il a peut-être une fois de plus trompé la mort. Mais si tu ne peux pas recréer l’amour que Sorcière écarlate partagé avec lui Vision original, alors il devrait être considéré comme un personnage complètement nouveau.

White Vision pourrait-elle ramener les sentiments que Vision avait pour Wanda? (Photo: Disney +)

Le niveau de puissance du nouveau Vision pourrait également avoir changé par rapport aux années précédentes Thanos. Vision blanche a le souvenir du combat avec son adversaire en Westview, mais il combattait simplement un fac-similé créé par Wanda, Noel Vision pleine puissance qui a combattu aux côtés des Avengers.

Le combat de « WandaVision « suggère que Vision il est toujours puissant, fait de vibranium, capable de tirer des lasers, de voler et à travers la matière, mais il n’est pas alimenté par Pierre de l’infini. Même s’il pouvait transmettre l’énergie du Pierre de l’esprit à Vision blanche touchant son front, cela aurait quand même moins d’impact que l’original, qui était connecté à un en tout

Wandavision semble avoir adapté les événements qui se sont produits dans les bandes dessinées Avengers: Westview et avec cela, White Vision pouvait être vu. (Photo: Marvel)

Il semble clair que Vision reviendra à MCU, mais où cela se produira n’est pas si évident. Un possible saison 2 de « WandaVision » serait le point de rentrée le plus évident, mais avec Wanda qui apparaîtra dans « Docteur Strange dans le multivers de la folie « , Paul Bettany pourrait également apparaître dans le Sanctuaire de New York dans 2022.

« Armor Wars » offre une autre possibilité. La série Disney Plus ne traitera pas seulement l’héritage de Tony Stark, sinon quoi Vision est le produit du désir de Rigide d’armure enveloppante à travers le monde. Que vous réserve votre avenir d’autre? Ce n’est qu’avec de la patience que nous saurons.