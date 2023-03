Liste des acteurs et personnages de « Hasta el cielo : La serie » : qui est qui dans la suite du film Netflix

Après le succès de « Hasta el cielo », Film espagnol Netflix Réalisé par Daniel Calparsoro et interprété par Miguel Herrán, le géant du streaming a décidé de poursuivre l’histoire avec une série qui suit Sole, une femme qui après la mort de son mari décide que la meilleure façon de protéger son fils est de devenir chef du crime.

La fiction espagnole qui sera présentée en première le 17 mars 2023 sur la plateforme de streaming populaire est à nouveau réalisée par Calparsoro (« Centauro », « Cent ans de pardon ») et écrite par Jorge Guerricaechevarría (« Qui tue le fer », « Celda 211 » ).

Même si Miguel Herrán ne fera pas partie du casting de « Jusqu’au paradis : la série”Asia Ortega Leiva, Luis Tosar, Álvaro Rico, Richard Holmes, Patricia Vico, Fernando Cayo, Alana La Hija del Sheikh, Pedrosa, Dollar Selmouni, Jarfaiter, Carmen Sánchez, Tomás del Estal et Luisa Mayol composent le casting.

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « HASTA EL CIELO : LA SÉRIE »

1. Asia Ortega Leiva en tant que Sole

Asia Ortega, connue pour sa participation à la série « Les de l’hoquei » (2019-2020) dans le rôle de Flor Vilamayor et « El internado : Las Cumbres » (2021-2022) avec le rôle d’Amaia Torres, assume le rôle de Sole , qui après avoir perdu son mari Ángel reprend l’entreprise pour ne pas retourner chez son père Rogelio.

Asia Ortega Leiva dans le rôle de Sole dans « Hasta el cielo : La serie » (Photo : Netflix)

2. Luis Tosar comme Rogelio

Luis Tosar, trois fois lauréat du prix Goya, du meilleur acteur dans un second rôle dans « Los lunes al sol » (2002) et du meilleur acteur principal dans « Te doy mis ojos » (2003) et « Cell 211 » (2009), Il joue à nouveau Rogelio, l’un des plus grands trafiquants de biens volés à Madrid et le père de Sole.

Luis Tosar dans le rôle de Rogelio dans « Hasta el cielo : La serie » (Photo : Netflix)

3. Alvaro Rico comme Fernan

Álvaro Rico, connu pour avoir joué au polo dans la série espagnole Netflix « Élite » et pour avoir participé à « El Cid », « La caza. Tramuntana », « Alba » et « Sagrada familia », est chargée de donner vie à Fernan dans « Jusqu’au paradis : la série”. C’est un nouveau membre du gang Sole.

Álvaro Rico dans le rôle de Fernan dans « Hasta el cielo : La serie » (Photo : Netflix)

4. Patricia Vico comme Mercedes

Patricia Vico, qui a participé à des séries telles que « Essence of power », « Central Hospital », « La ira », « Toledo », « Anna Karenina », « The Adventures of Captain Alatriste », « The Lord of the Skies 5 » et « Parot », joue Mercedes dans la nouvelle série espagnole Netflix.

Patricia Vico dans le rôle de Mercedes dans « Hasta el cielo : La série » (Photo : Netflix)

5. Ájax Pedrosa comme Motos

Áyax Pedrosa, l’artiste de musique urbaine qui était auparavant apparu dans « Rainbow » (2022) et « Código Emperador » (2022), revient en tant que Motos, un rôle qu’il a joué pour la première fois dans le film « Jusqu’au ciel”.