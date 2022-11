La mise à niveau Disney + 4K de Splash restaure la scène nue de Daryl Hannah

Le lancement de Disney+ a suscité une foule de plaintes de la part du public qui a constaté que de nombreux films plus anciens étaient coupés ou censurés pour supprimer ou brouiller certains moments de nudité très mineurs. Parallèlement à la pixellisation du clivage dans les Sorciers de Waverly Place et la censure de Les Simpsonsun moment particulier du film qui a attiré beaucoup d’attention sur les réseaux sociaux a été l’ajout d’extensions de cheveux CGI pour couvrir le dos nu de Daryl Hannah dans la comédie. Éclaboussure. Maintenant, il semble que deux ans plus tard, Disney a ramené le film à sa version originale pour une nouvelle mise à niveau 4K du film.





Disney + est arrivé en tant que plate-forme entièrement familiale, et tandis que les versions internationales de la plate-forme ont très rapidement introduit des contrôles parentaux et des contenus plus matures comme Hulu, le site américain est resté axé sur la famille jusqu’à cette année, lorsque l’introduction de Marvel de Netflix le contenu a entraîné un changement dans l’objectif ultime de Disney +. Avec les contrôles parentaux maintenant en place, il semble que certaines des coupes et des modifications de censure apportées aux films et émissions hérités commencent à être annulées.

FILM VIDÉO DU JOUR

Quand cela vient à Éclaboussure, la scène en question était à peu près un non-événement, les fesses nues d’Hannah étant visibles pendant quelques secondes après que son personnage se soit transformé d’une sirène en un humain qui est alors évidemment sans vêtements. L’ajout de cheveux CGI maladroits pour couvrir cela dans la version initialement ajoutée à Disney + a poussé certaines personnes à rechercher d’autres moments similaires de nudité entièrement innocente qui auraient pu être restreints. À l’époque, cela a conduit à de nombreuses vidéos YouTube et articles de sites Web qui compilaient des listes de chaque modification apportée au contenu Disney +.





Qui n’a pas été satisfait de la décision de Disney+ d’inclure du contenu pour adultes ?

Le plus grand changement apporté à Disney + est venu de l’univers cinématographique Marvel. Bien qu’il existe de nombreux films et émissions de télévision sous le contrôle de Disney depuis leur fusion avec Fox, beaucoup d’entre eux se trouvent sur Hulu aux États-Unis. Cependant, pour mettre tous leurs œufs Marvel dans le même panier, les choses devaient changer et les contrôles parentaux devaient être introduit pour permettre aux goûts de Le punisseur, Daredevil et Dead Pool à ajouter à la plateforme. Cela a entraîné une vague de plaintes de la part du PTC qui a accusé Disney d’avoir rompu une confiance de longue date pour être un endroit sûr pour les enfants. Leur déclaration disait :

« Il y a trois ans, la Walt Disney Company a fait une promesse aux familles : pas de films classés R sur Disney+, ont-ils déclaré. C’est une plate-forme axée sur la famille, ont-ils déclaré. Après des décennies d’éclat d’entreprise qui s’est imposé comme la marque la plus fiable au monde pour les familles, la suite de niveau C d’aujourd’hui chez Disney a décidé de tout jeter dans les toilettes.

Sans doute en raison de la réintroduction de scènes de nudité et potentiellement d’autres contenus précédemment coupés, il ne faudra pas longtemps avant que Disney ne soit confronté à une autre série de critiques de la part de ceux qui s’opposent à la plate-forme qui continue d’augmenter sa quantité de contenu plus mature. Que cela dérange Disney à un degré notable est peu probable, compte tenu de l’annonce récente de Bob Chapek selon laquelle ils chercheront à étendre leur contenu mature sur la plate-forme dans un avenir proche alors que la marque continue de s’adapter et d’évoluer.